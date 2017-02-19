Banvit-A.Efes
Yarı final maçları nefes kesti. Banvit, Galatasaray’ı devirip kupaya bir adım daha yaklaştı Karşıyaka’yı geçen Efes ise diğer finalist oldu. Kupa için son kapışma bugün 19.30’da A Spor’da.
SİNAN VE MİCOV YETMEDİ
5 oyuncusu çift haneli sayılar üreten Galatasaray ise üçüncü çeyrekte Sinan Güler, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili olarak 10-0'lık seri buldu ancak son periyotta kontolü sağlamakta zorlandı. Banvit adını finale yazdırdı.
Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası finalinde Banvit'in, rakibi Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar yarı final maçında Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Karşıyaka oyunda dengeyi sağladı ancak A.Efes soyunma odasına 39-38 önde gitti.
BÜYÜK ÇEKİŞME
Maçın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe 61-56 önde giren Anadolu Efes salondan da 79-74 galip ayrıldı.
RÜYAMIZA KAVUŞACAĞIZ
Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, finali kazanmak istediklerini belirterek "Buraya bir rüyayı gerçekleştirmeye geldik" dedi. Filipovski, Theodore'a da övgü yağdırdı ve "Onun oyunu kontrol etmesiyle kazandık
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
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