 Banvit-A.Efes – Fotomaç – 19 Şubat 2017 Banvit-A.Efes" /> Banvit-A.Efes" />
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    19 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    -A.Efes

    Banvit-A.Efes

    Yarı final maçları nefes kesti. , Galatasaray’ı devirip kupaya bir adım daha yaklaştı Karşıyaka’yı geçen Efes ise diğer finalist oldu. Kupa için son kapışma bugün 19.30’da A Spor’da.

    Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Odeabank71-68 mağlup eden Banvit, finale yükseldi. Mücadelenin büyük kısmını önde götüren Bandırma temsilcisinde Theodore takımı adeta tek başına sırtladı ve 20 sayı kaydetti.

    SİNAN VE MİCOV YETMEDİ
    5 oyuncusu çift haneli sayılar üreten Galatasaray ise üçüncü çeyrekte Sinan Güler, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili olarak 10-0'lık seri buldu ancak son periyotta kontolü sağlamakta zorlandı. adını finale yazdırdı.

    Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası finalinde Banvit'in, rakibi Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar yarı final maçında Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Karşıyaka oyunda dengeyi sağladı ancak A.Efes soyunma odasına 39-38 önde gitti.

    BÜYÜK ÇEKİŞME
    Maçın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe 61-56 önde giren salondan da 79-74 galip ayrıldı.

    RÜYAMIZA KAVUŞACAĞIZ
    Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, finali kazanmak istediklerini belirterek "Buraya bir rüyayı gerçekleştirmeye geldik" dedi. Filipovski, Theodore'a da övgü yağdırdı ve "Onun oyunu kontrol etmesiyle kazandık
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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