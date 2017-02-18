Pau Gasol'a yeni görev
Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliği, San Antonio Spurs'un İspanyol yıldızı Pau Gasol'u icra kuruluna seçti.
İspanyol basketbolcu Pau Gasol, Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) icra kuruluna seçildi.
NBPA'dan yapılan açıklamada, basketbol kariyerine NBA'in ardından Avustralya'da devam eden Steve Blake'in icra kurulundaki görev süresinin dolduğu ve yerine İspanyol oyuncu Pau Gasol'un seçildiği belirtildi.
NBPA yöneticilerinden Michele Roberts, NBA'de yabancı basketbolcu sayısının her geçen gün daha da arttığını ve bu nedenle Gasol'un göreve getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
NBA kariyerinde Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ve son olarak San Antonio Spurs formasını giyen ve 6 kez all-star seçilen Gasol, icra kurulunda 3 yıl boyunca görev alacak.
NBA'de görev alan basketbolcuların yasal haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan NBPA'nın yönetiminde birçok basketbolcu yer alıyor.
Başkanlığını Chris Paul, asbaşkanlığını LeBron James'i·n üstlendi·ği· organizasyonun yönetim kurulunda James Jones, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Andre Iguodala, Kyle Korver ve Anthony Tolliver gibi isimler bulunuyor.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:57
- Sen-ben kavgası!
Toplam 12
Yorum
kalefb doğru demiş takım oyunu sonuçta kajer sende gideydin orda kafa vurdurtmasaydın
- Bruma depremi!
Toplam 16
Yorum
SATICI ELDEKİ TEK DEĞERLİ FUTBOLCU ODA HOCANIN EGOSUNA TAKILDI:))))
- Bruma depremi!
Toplam 16
Yorum
db Iste budur. Hücumda kaptirilan toplar hep tehlikeydi. Bravo Tudor.
Pau Gasol'a yeni görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.