Pau Gasol'a yeni görev

İspanyol basketbolcu Pau Gasol, Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) icra kuruluna seçildi.

NBPA'dan yapılan açıklamada, basketbol kariyerine NBA'in ardından Avustralya'da devam eden Steve Blake'in icra kurulundaki görev süresinin dolduğu ve yerine İspanyol oyuncu Pau Gasol'un seçildiği belirtildi.

NBPA yöneticilerinden Michele Roberts, NBA'de yabancı basketbolcu sayısının her geçen gün daha da arttığını ve bu nedenle Gasol'un göreve getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

NBA kariyerinde Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ve son olarak San Antonio Spurs formasını giyen ve 6 kez all-star seçilen Gasol, icra kurulunda 3 yıl boyunca görev alacak.

NBA'de görev alan basketbolcuların yasal haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan NBPA'nın yönetiminde birçok basketbolcu yer alıyor.

Başkanlığını Chris Paul, asbaşkanlığını LeBron James'i·n üstlendi·ği· organizasyonun yönetim kurulunda James Jones, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Andre Iguodala, Kyle Korver ve Anthony Tolliver gibi isimler bulunuyor.