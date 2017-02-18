 A Spor'da müthiş şölen – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    A Spor'da müthiş şölen

    A Spor'da müthiş şölen

    ’nda yarı final maçları bugün oynanacak. 16.30’da Banvit-G.Saray, 19.30’da Karşıyaka-Efes karşılaşacak. Her iki maç da A Spor’dan yayınlanacak.

    Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen İntegral Forex Türkiye Kupası'nda bugün iki dev maç oynanacak. Finale çıkmak için mücadele edecek takımlardan Banvit ile Galatasaray Odeabank saat 16.30'da karşılaşacak. Son 4'teki diğer karşılaşma ise 19.30'da Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak her iki müsabaka da A Spor ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Kupası'nın sahibi ise yarın belli olacak. Dev finalin heyecanı da yine A Spor'da yaşanacak.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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