A Spor'da müthiş şölen
İntegral Forex Türkiye Kupası’nda yarı final maçları bugün oynanacak. 16.30’da Banvit-G.Saray, 19.30’da Karşıyaka-Efes karşılaşacak. Her iki maç da A Spor’dan yayınlanacak.
Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen İntegral Forex Türkiye Kupası'nda bugün iki dev maç oynanacak. Finale çıkmak için mücadele edecek takımlardan Banvit ile Galatasaray Odeabank saat 16.30'da karşılaşacak. Son 4'teki diğer karşılaşma ise 19.30'da Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak her iki müsabaka da A Spor ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Kupası'nın sahibi ise yarın belli olacak. Dev finalin heyecanı da yine A Spor'da yaşanacak.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
A Spor'da müthiş şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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