Cedi ‘Yükselen Yıldız’ ödülüne aday
Anadolu Efes’in milli basketbolcusu Cedi Osman, Euroleague tarafından 'Yükselen Yıldız' ödülüne aday gösterildi.
Öte yandan Euroleague, Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş'ta forma giyen Hırvat oyuncu Ante Zizic'i de listeye aldı.
NBA hakları Cleveland'da
Cedi Osman 2015 NBA draftında Minnesota Timberwolves tarafından 2 tur 31. sıradan seçilmişti. Ancak genç yıldız, daha sonra Cleveland Cavaliers'a takas edildi. Cedi'nin NBA'de hakları hala Cleveland'da bulunuyor.
THY Euroleague'in resmi internet sitesinden açıklanan listede bulunan oyuncular ve istatistikleri şöyle:
Luka Doncic: 8.5 sayı, 4.2 ribaund, 4.0 asist (Real Madrid)
Ante Zizic: 12.8 sayı, 9 .0 ribaund (Darüşşafaka Doğuş)
Cedi Osman: 7.7 sayı, 2.7 ribaund, 0.9 asist (Anadolu Efes)
Marko Guduric: 7.1 sayı, 2.1 ribaund, 1.9 asist (Kızılyıldız)
Aleksandar Vezenkov: 7.3 sayı, 3.3 ribaund (FC Barcelona Lassa)
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:32
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 1
Yorum
gsli abi yukardaki foto herseyi anlatiyor zaten iki adami birden tutuyor böyle bisey yok helal olsun
- Neden pazartesi!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Büyük takımın başkanı gibi konusur hareket ederseniz, saygınlık veya diyer konularda kimseyle probleminiz olmaz ! Taraftarda yanınızda olur.
- İgor Tudor'a imza töreninde zor sorular...
Toplam 15
Yorum
MERT R.Madrid'den teklif alıp da gitmeyecek hoca yada oyuncu sadece Türkiyede değil dünyada yokki. Ne kadar kötü bir soru bu.
Cedi ‘Yükselen Yıldız’ ödülüne aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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