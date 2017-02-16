Kartal’a Banvit şoku
Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Banvit, Beşiktaş Sompo Japan'ı 66-57 yendi.
Karşılaşmaya her iki takım da top kayıpları ve isabetsiz şutlarla başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikasını Beşiktaş Sompo Japan 7-3 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyreğin başında top kayıpları yaşayan Banvit karşısında Clark'ın 3 sayılık atışıyla öne geçti (19-16). Theodore'u durdurmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, Stimac ve Roll ile sayı üretti. Periyodun 4. dakikası 24-24 eşitlikle geçildi. Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 34-33 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlandı ve 27. dakikaya 42-42 eşitlikle girildi. Clark, Roll ve Thompson ile farkı açan (48-42) Beşiktaş Sompo Japan, son periyoda 48-44 önde girdi.
Son çeyrekte Banvit hücumda ve savunmada etkili oldu. Pota altında iyi kullanan Banvit, Theodore ve Vidmar ile 37. dakikada farkı 8'e çıkardı (53-61). Siyah-beyazlı ekip, rakibinin sert savunmasını aşamadı ve Banvit, sahadan 66-57 galip ayrılarak yarı finalist oldu.
Kupada son çeyrek final maçı bu akşam Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş arasında oynanacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, İsmail Aydın
Beşiktaş Sompo Japan: Clark 14, Stimac 6, Roll 13, Strawberry 2, Kenan Sipahi 5, Weems 7, Thompson 8, Sertaç Şanlı, Erkan Veyseloğlu 2, Muratcan Güler
Banvit: Muric 5, Orelik 12, Vidmar 9, Chappell 6, Theodore 20, Furkan Korkmaz 5, Kulig 3, Tolga Geçim 6
1. periyot: 16-16
Devre: 34-33
3. periyot: 48-44
Beş faulle oyundan çıkan: 57.40 Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan)
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:35
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 31
Yorum
MalatyalıKartal44 Başkan yapma yav...Bir de ağlamasan daha iyi olacak he...Otur bi sakinleş...
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Toplam 13
Yorum
hehehe Fenerbahce Tarih yazmaya devam ediyor.
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 16
Yorum
Mate Geç bile kalındı altyapıdan genç oynat hiç olmazsa gençtir deriz onuda yapmıyorlar yatarak para kazanıyorlar as bildiklerimiz
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