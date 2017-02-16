 Kaf-Kaf rüzgarı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Kaf-Kaf rüzgarı

    Kaf-Kaf rüzgarı

    İzmir ekibi, baştan sona üstün oynadığı maçta Yeşilgiresun’a şans tanımadı Karşıyaka son periyodu büyük çekişmeye sahne olan maçtan zaferle ayrıldı

    Ankara'da gerçekleştirilen İntegral Türkiye Kupası 8'li finallerinde günün ilk maçında , Yeşilgiresun'u 85-79 yenerek ilk yarı final biletini kaptı. İlk çeyreği 30-19, devreyi de 48-37 önde geçen Karşıyaka, 3. periyotta sayı üretmekte zorluk çekti.

    Bu bölümde Yeşilgiresun sert savunma yaparken, farkın daha fazla açılmasına da engel oldu. Son çeyreğin ilk 5 dakikasında oyuna ortak olmak isteyen rakibine fırsat vermeyen Karşıyaka, Brown ve Green'in sayılarıyla farkı çift hanelerde tutmayı başardı. Son dakikalarda etkili olan Yeşilgiresun umutlanırken, Kaf-Kaf, etkili hücumlarla skor avantajını korudu ve son 4'e adını yazdırdı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:25
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