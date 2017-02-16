Kaf-Kaf rüzgarı
İzmir ekibi, baştan sona üstün oynadığı maçta Yeşilgiresun’a şans tanımadı Karşıyaka son periyodu büyük çekişmeye sahne olan maçtan zaferle ayrıldı
Ankara'da gerçekleştirilen İntegral Türkiye Kupası 8'li finallerinde günün ilk maçında Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun'u 85-79 yenerek ilk yarı final biletini kaptı. İlk çeyreği 30-19, devreyi de 48-37 önde geçen Karşıyaka, 3. periyotta sayı üretmekte zorluk çekti.
Bu bölümde Yeşilgiresun sert savunma yaparken, farkın daha fazla açılmasına da engel oldu. Son çeyreğin ilk 5 dakikasında oyuna ortak olmak isteyen rakibine fırsat vermeyen Karşıyaka, Brown ve Green'in sayılarıyla farkı çift hanelerde tutmayı başardı. Son dakikalarda etkili olan Yeşilgiresun umutlanırken, Kaf-Kaf, etkili hücumlarla skor avantajını korudu ve son 4'e adını yazdırdı.
Bu bölümde Yeşilgiresun sert savunma yaparken, farkın daha fazla açılmasına da engel oldu. Son çeyreğin ilk 5 dakikasında oyuna ortak olmak isteyen rakibine fırsat vermeyen Karşıyaka, Brown ve Green'in sayılarıyla farkı çift hanelerde tutmayı başardı. Son dakikalarda etkili olan Yeşilgiresun umutlanırken, Kaf-Kaf, etkili hücumlarla skor avantajını korudu ve son 4'e adını yazdırdı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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