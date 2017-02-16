G.Saray, Daçka'yı devirdi!
İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Darüşşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Toplam 7
Yorum
kartal ya avrupa sizin neyinize süt kupası neyinize yetmiyor ...
- ''Git tavuk döner dükkanı aç''
Toplam 6
Yorum
Ali Okadar yol git de bir şut bile atamadan geri gel.tam kepazelik
- "Geriye dönüp baktığımda..."
Toplam 2
Yorum
Tarafsız Eskisehir hata yaptı bu adam alpaydan daha beter yazık koca sezonu uçuruma attılar
G.Saray, Daçka'yı devirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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