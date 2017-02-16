 G.Saray, Daçka'yı devirdi! – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    G.Saray, Daçka'yı devirdi!

    G.Saray, Daçka'yı devirdi!
    İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Darüşşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


    Ayrıntılar geliyor...
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
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