Derbi Efes'in
A Spor’dan yayınlanan dev maçta Anadolu Efes, sarı-lacivertlileri yenerek yarı finale yükseldi, P.Karşıyaka ile eşleşti. 18 sayı atan Huertel takımını zafere taşıyan isim oldu
Ankara'da gerçekleştirilen İntegral Türkiye Kupası 8'li final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-74 yenerek yarı finale yükseldi ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin 10-6 üstünlüğüyle geçildi. İki takım da hücumda boyalı alanı kullanmayı tercih ederken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte dengeyi sağlayan Anadolu Efes bu bölümü 22-20 önde tazmamladı ve mücadelenin ilk yarısı 39-39 eşitlikle geçildi. Maçın ikinci yarısaında da büyük bir çekişme yaşandı.
YARI FİNAL CUMARTESİ
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, skoru 46- 39'a getirdi ve son bölüme 9 sayılık avantajla (59-50) girdi. Karşılaşmanın son çeyreğine Udoh ve Nunnally'nin basketleriyle etkili başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada farkı 4'e (59-55) indirdi. Fenerbahçe, son bölümde Datome ve Slokuas'ın dış atışlarıyla maça ortak olmaya çalışsa da Anadolu Efes, salondan 82-74 galip ayrıldı. Anadolu Efes, cumartesi günü Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.
YARI FİNAL CUMARTESİ
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, skoru 46- 39'a getirdi ve son bölüme 9 sayılık avantajla (59-50) girdi. Karşılaşmanın son çeyreğine Udoh ve Nunnally'nin basketleriyle etkili başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada farkı 4'e (59-55) indirdi. Fenerbahçe, son bölümde Datome ve Slokuas'ın dış atışlarıyla maça ortak olmaya çalışsa da Anadolu Efes, salondan 82-74 galip ayrıldı. Anadolu Efes, cumartesi günü Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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