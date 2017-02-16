 Derbi Efes'in – Fotomaç – 16 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derbi Efes'in

    Derbi Efes'in

    A Spor’dan yayınlanan dev maçta , sarı-lacivertlileri yenerek yarı finale yükseldi, P.Karşıyaka ile eşleşti. 18 sayı atan Huertel takımını zafere taşıyan isim oldu

    Ankara'da gerçekleştirilen İntegral Türkiye Kupası 8'li final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-74 yenerek yarı finale yükseldi ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin 10-6 üstünlüğüyle geçildi. İki takım da hücumda boyalı alanı kullanmayı tercih ederken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte dengeyi sağlayan bu bölümü 22-20 önde tazmamladı ve mücadelenin ilk yarısı 39-39 eşitlikle geçildi. Maçın ikinci yarısaında da büyük bir çekişme yaşandı.

    YARI FİNAL CUMARTESİ
    Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, skoru 46- 39'a getirdi ve son bölüme 9 sayılık avantajla (59-50) girdi. Karşılaşmanın son çeyreğine Udoh ve Nunnally'nin basketleriyle etkili başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada farkı 4'e (59-55) indirdi. Fenerbahçe, son bölümde Datome ve Slokuas'ın dış atışlarıyla maça ortak olmaya çalışsa da Anadolu Efes, salondan 82-74 galip ayrıldı. Anadolu Efes, cumartesi günü Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi Efes'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.