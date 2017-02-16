 Beşiktaş kupaya veda etti – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Beşiktaş kupaya veda etti" /> Beşiktaş kupaya veda etti" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kupaya veda etti

    Beşiktaş kupaya veda etti

    Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında , Sompo Japan'ı 66-57 yendi.

    Karşılaşmaya her iki takım da top kayıpları ve isabetsiz şutlarla başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikasını Sompo Japan 7-3 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlandı.

    Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyreğin başında top kayıpları yaşayan karşısında Clark'ın 3 sayılık atışıyla öne geçti (19-16). Theodore'u durdurmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, Stimac ve Roll ile sayı üretti. Periyodun 4. dakikası 24-24 eşitlikle geçildi. Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 34-33 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlandı ve 27. dakikaya 42-42 eşitlikle girildi. Clark, Roll ve Thompson ile farkı açan (48-42) Beşiktaş Sompo Japan, son periyoda 48-44 önde girdi.

    Son çeyrekte Banvit hücumda ve savunmada etkili oldu. Pota altında iyi kullanan Banvit, Theodore ve Vidmar ile 37. dakikada farkı 8'e çıkardı (53-61). Siyah-beyazlı ekip, rakibinin sert savunmasını aşamadı ve Banvit, sahadan 66-57 galip ayrılarak yarı finalist oldu.

    Kupada son çeyrek final maçı bu akşam Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş arasında oynanacak.


    Salon: Ankara

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, İsmail Aydın

    Beşiktaş Sompo Japan: Clark 14, Stimac 6, Roll 13, Strawberry 2, Kenan Sipahi 5, Weems 7, Thompson 8, Sertaç Şanlı, Erkan Veyseloğlu 2, Muratcan Güler

    Banvit: Muric 5, Orelik 12, Vidmar 9, Chappell 6, Theodore 20, Furkan Korkmaz 5, Kulig 3, Tolga Geçim 6

    1. periyot: 16-16

    Devre: 34-33

    3. periyot: 48-44

    Beş faulle oyundan çıkan: 57.40 Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan)

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş kupaya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.