Kupa keyfi A Spor'da
Sporseverler yine A Spor’da buluşacak. Basketbolda İntegral Forex Türkiye Kupası’nın nefes kesecek maçları A Spor’da yayınlanacak. Ankara'da yapılacak 8'li finallerde bugün iki karşılaşma oynanacak. Anadolu Efes-F.Bahçe, Yeşilgiresun-Karşıyaka kozlarını paylaşacak.
A Spor yine işbaşında... Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncı kuruluşu A Spor, basketbol heyecanını da sporseverlere yaşatacak. Ankara'da bugün başlayıp 19 Şubat'a kadar devam edecek olan İntegral Forex Türkiye Kupası maçları A Spor'dan yayınlanacak. 32.'si düzenlenecek kupada, normal sezonun ilk 15 haftasını ilk 8'de tamamlayan takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek. 8'li finallerde bugün iki maç oynanacak. Ankara Spor Salonu'ndaki ilk karşılaşma 17.30'da Yeşilgiresun Belediyespor ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak.
BÜYÜK FİNAL 19 ŞUBAT'TA
Günün ikinci mücadelesi ise Avrupa Ligi'nde de rakip olan iki takım Anadolu Efes ile F.Bahçe arasında yaşanacak. Bu maç saat 20.30'da başlayacak. Kupada yarın ise Beşikta-Banvit, G.Saray-Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak. Yarı finaller 18 Şubat'ta, final ise 19 Şubat'ta oynanacak.
BU MAÇLARI İZLEMENİZ İÇİN 7 GEÇERLİ SEBEP
1-Kupada kaybetme lüksü yok. Takımlar; ya kazanıp yola devam edecek ya da havlu atacak.
2-Bu takımların ligdeki mücadelelerinde de ikili averaj farkının en düşük olduğu sezonu yaşıyor.
3-Final görünümlü çeyrek finaller... Son 8'de Avrupa Ligi'nde yer alan A.Efes-Fenerbahçe, Galatasaray-Darüşşafaka karşılaşacak.
4-Maçların köklü bir basketbol kültürüne sahip Ankara Arena'da oynanacak olması da geçerli sebeplerden biri...
5-Türkiye Kupası'nı son 5 yılda 4 farklı takım kazandı. bu sene son 4 yılda kupa zaferi yaşamayan takım var. Kupanın favorisi yok...
6-Şampiyonluk için parkeye çıkacak 8 takımın da farklı kupa hikayeleri var.
7-Kadrosunda Avrupa'nın önemli yıldızları bulunan takımların mücadelesi All-Star'ı aratmayacak.
TÜRKOĞLU'NDAN ÇAĞRI
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan sporserverlere çağrı... Ankara Spor Salonu'nun dolacağına inandığını belirten Türkoğlu, "Ligin birbirinden iddialı 8 ekibi, eleme usulüyle kupayı müzesine götürmenin mücadelesini verecek. Tüm Ankaralı basketbolseverleri bu önemli karşılaşmalara bekliyoruz" diye konuştu.
BİLETLERE İLGİ BÜYÜK
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak 8'li final maçlarına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. 10 bin 400 kişi kapasiteli salonda tüm karşılaşmaların dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Özellikle bugün 20.30'da başlayacak Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünler full çekeceği belirtiliyor.
BÜYÜK FİNAL 19 ŞUBAT'TA
Günün ikinci mücadelesi ise Avrupa Ligi'nde de rakip olan iki takım Anadolu Efes ile F.Bahçe arasında yaşanacak. Bu maç saat 20.30'da başlayacak. Kupada yarın ise Beşikta-Banvit, G.Saray-Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak. Yarı finaller 18 Şubat'ta, final ise 19 Şubat'ta oynanacak.
BU MAÇLARI İZLEMENİZ İÇİN 7 GEÇERLİ SEBEP
1-Kupada kaybetme lüksü yok. Takımlar; ya kazanıp yola devam edecek ya da havlu atacak.
2-Bu takımların ligdeki mücadelelerinde de ikili averaj farkının en düşük olduğu sezonu yaşıyor.
3-Final görünümlü çeyrek finaller... Son 8'de Avrupa Ligi'nde yer alan A.Efes-Fenerbahçe, Galatasaray-Darüşşafaka karşılaşacak.
4-Maçların köklü bir basketbol kültürüne sahip Ankara Arena'da oynanacak olması da geçerli sebeplerden biri...
5-Türkiye Kupası'nı son 5 yılda 4 farklı takım kazandı. bu sene son 4 yılda kupa zaferi yaşamayan takım var. Kupanın favorisi yok...
6-Şampiyonluk için parkeye çıkacak 8 takımın da farklı kupa hikayeleri var.
7-Kadrosunda Avrupa'nın önemli yıldızları bulunan takımların mücadelesi All-Star'ı aratmayacak.
TÜRKOĞLU'NDAN ÇAĞRI
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan sporserverlere çağrı... Ankara Spor Salonu'nun dolacağına inandığını belirten Türkoğlu, "Ligin birbirinden iddialı 8 ekibi, eleme usulüyle kupayı müzesine götürmenin mücadelesini verecek. Tüm Ankaralı basketbolseverleri bu önemli karşılaşmalara bekliyoruz" diye konuştu.
BİLETLERE İLGİ BÜYÜK
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak 8'li final maçlarına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. 10 bin 400 kişi kapasiteli salonda tüm karşılaşmaların dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Özellikle bugün 20.30'da başlayacak Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünler full çekeceği belirtiliyor.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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