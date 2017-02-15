 İlk yarı finalist Pınar Karşıyaka – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Pınar Karşıyaka" /> Pınar Karşıyaka" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    İlk yarı finalist

    İlk yarı finalist Pınar Karşıyaka

    Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda , Yeşilgiresun Belediyespor'u 85-79 yenerek yarı finale yükseldi.

    Karşılaşmaya Brown'ın etkili oyunuyla başlayan , boyalı alandan bulduğu sayılarla 6. dakika geride kalırken farkı 9'a (10-19) çıkardı. Yeşilgiresun Belediyespor'un top kayıplarını iyi değerlendiren İzmir ekibi, periyodu 30-19 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte de pota altını iyi savunamayan ve hücumda sorun yaşayan Yeşilgiresun Belediyespor karşısında Pınar Karşıyaka, 16. dakikayı 42-24 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 48-31 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısına sert savunma yaparak başlayan ve rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Yeşilgiresun Belediyespor, 25. dakika içinde farkı 11 sayıya (41-52) indirdi. Periyodun son 5 dakikalık bölümünde dış atışlarla skor üreten ve farkı yeniden açan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 62-46 önde girdi.

    Final periyoduna daha iyi başlayan taraf olan Yeşilgiresun Belediyespor, son dakika içinde farkı 5 sayıya kadar (73-78) düşürse de taktik faullerde hata yapmayan Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 85-79 kazandı.

    Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, kupada yarı finale yükseldi. İzmir temsilcisinin yarı finaldeki rakibi, Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

    Salon: Ankara

    Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu

    Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 8, Enes Berkay Taşkıran 5, Emircan Koşut 5, Gill 18, Ledo 21, Ivanov 12, İnanç Koç, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu 10, Efe Beşok

    Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 16, Green 26, Brown 21, Owens 8, Summers 6, Petway 4, Akif Egemen Güven 4, Soner Şentürk, Erdi Gülaslan

    1. Periyot: 19-30

    Devre: 31-48

    3. Periyot: 46-62

    Beş faulle çıkanlar: 33.57 Petway (Pınar Karşıyaka), 36.30 Gill, 39.33 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:37
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