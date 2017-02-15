İlk yarı finalist Pınar Karşıyaka
Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediyespor'u 85-79 yenerek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya Brown'ın etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, boyalı alandan bulduğu sayılarla 6. dakika geride kalırken farkı 9'a (10-19) çıkardı. Yeşilgiresun Belediyespor'un top kayıplarını iyi değerlendiren İzmir ekibi, periyodu 30-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de pota altını iyi savunamayan ve hücumda sorun yaşayan Yeşilgiresun Belediyespor karşısında Pınar Karşıyaka, 16. dakikayı 42-24 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 48-31 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına sert savunma yaparak başlayan ve rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Yeşilgiresun Belediyespor, 25. dakika içinde farkı 11 sayıya (41-52) indirdi. Periyodun son 5 dakikalık bölümünde dış atışlarla skor üreten ve farkı yeniden açan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 62-46 önde girdi.
Final periyoduna daha iyi başlayan taraf olan Yeşilgiresun Belediyespor, son dakika içinde farkı 5 sayıya kadar (73-78) düşürse de taktik faullerde hata yapmayan Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 85-79 kazandı.
Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, kupada yarı finale yükseldi. İzmir temsilcisinin yarı finaldeki rakibi, Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 8, Enes Berkay Taşkıran 5, Emircan Koşut 5, Gill 18, Ledo 21, Ivanov 12, İnanç Koç, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu 10, Efe Beşok
Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 16, Green 26, Brown 21, Owens 8, Summers 6, Petway 4, Akif Egemen Güven 4, Soner Şentürk, Erdi Gülaslan
1. Periyot: 19-30
Devre: 31-48
3. Periyot: 46-62
Beş faulle çıkanlar: 33.57 Petway (Pınar Karşıyaka), 36.30 Gill, 39.33 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:37
- ''Bonservisimi alır dönerim''
Toplam 11
Yorum
harika! Çok güzel bir haber başımızın üzerinde yerin var talisca!
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 45
Yorum
Ayaz Hoşgeldin tudor umarım geldiğin takımdaki gibi hırslı ve başarıya aç oynatırsın şu ruhsuz takımı
- Krasnodar 2 aydır resmi maç oynamıyor
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Krasnodar iyi futbolu tercih eden bir takım ve bunu gerçekleştirirken gol yiyebiliyorlar, bence güzel maç olur ve FB yener mi bilmem ama gol
İlk yarı finalist Pınar Karşıyaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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