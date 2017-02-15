Cousins 40 sayıyla Lakers'ı devirdi
NBA'de Sacramento Kings forması giyen DeMarcus Cousins, takımının Los Angeles Lakers'ı 97-96 yendiği maçta 40 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 97-96 yenen Sacramento Kings'in all-star forveti DeMarcus Cousins, 40 sayı barajını bu sezon 4. kez geçti.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Sacramento Kings, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 97-96 mağlup ederek arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.
Kings'in all-star forveti DeMarcus Cousins, 40 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle "double double"a imza attı. Cousins, bu sezon 4'üncü, kariyerinin 9'uncu 40 sayılık performansını sergiledi. Darren Collison da 13 sayı, 8 asist, 5 ribautluk katkı sundu.
Lou Williams, 29 sayı ve 5 asistle Lakers'ın en etkili ismi oldu.
Wiggins'in 41 sayısı yetmedi
Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves deplasmanından 116-108 galip ayrıldı.
Cavaliers'ta LeBron James 25 sayı, 14 asist, 8 ribaunt ve Kyrie Irving 25 sayı, 7 asistle oynadı. Channing Frye 21 sayı, 10 ribaunt, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Timberwolves'ta 37'si ilk 3 çeyrekte 41 sayı kaydeden Andrew Wiggins, kariyerinde 3. kez 40 sayı barajını aştı. Karl-Anthony Towns ise 26 sayı ve 8 ribaunt üretti.
Bulls, Raptors'ı art arda 11. kez yendi
Chicago Bulls ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 105-94 ev sahibi Bulls kazandı.
Raptors'a karşı peş peşe 11. galibiyetini alan Bulls'ta kenardan oyuna giren Doug McDermott 20 sayı, 5 ribaunt ve Jimmy Butler 19 sayı, 12 asist, 4 top çalmayla maçı tamamladı.
Raptors'ta Kyle Lowry'nin 22 sayı, DeMar DeRozan'ın 18 sayı, 5 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 12 sayı, 9 ribauntluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 14 maçla devam edilecek.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
- Fernandao pişmanlığı
Toplam 6
Yorum
Advocaat go home Bu hocayla başarı gelmez, bu kadar az galip geldiğimiz bir sezon hatırlamıyorum, takım kazanırsa kendi başarısı, kaybedince futbolcu suçlu
- Yüksek gerilim!
Toplam 9
Yorum
Kadro benim Ben kurdum fenerin kadrosunu. Advocat sahiplenmiyor, yönetim bişey demiyor, takımı taraftar kurdu, öyle deyin hocaya.
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 18
Yorum
Urfalı Fikret başkan, aman iyi gidiyoruz diye bol keseden herkese zam yapmayın. Gelecek yıllarda yine karşımıza feda diye çıkmasınlar.
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