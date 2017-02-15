 Anadolu Efes F.Bahçe'yi eledi – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Anadolu Efes F.Bahçe'yi eledi

    Anadolu Efes F.Bahçe'yi eledi

    Basketbol Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-74 mağlup etti ve yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

    Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada sarı-lacivertlileri 82-74 yenen Anadolu Efes tur atlayan taraf oldu.

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    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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