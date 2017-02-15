Anadolu Efes F.Bahçe'yi eledi
Basketbol Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-74 mağlup etti ve yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada sarı-lacivertlileri 82-74 yenen Anadolu Efes tur atlayan taraf oldu.
Detaylar geliyor...
Detaylar geliyor...
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Toplam 5
Yorum
uur aziz yıldırım mı belirliyor tarihleri yoksa TFF mi ?
- Yüksek gerilim!
Toplam 22
Yorum
cengiz Aziz bey ve Dick bey tencere kapak misali yakıştı birbirine, herkes suçlu bir onların hatası yok.
- Fenerbahçe'de flaş gelişme: Kadroya alınmadı!
Toplam 16
Yorum
cengiz demekki tahkim 3 maç yatma ödülünü 2 maç'a indirince, canı sıkılmış, o bir maçı Avrupa'da yatarak telafi edecek.
Anadolu Efes F.Bahçe'yi eledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.