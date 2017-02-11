THY Euroleague’de haftanın MVP’si Printezis
THY Euroleague’de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olmpiakos’un Zalgiris Kaunas’ı 73-64 mağlup ettiği maçta 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Yunan oyuncu Giorgios Printezis seçildi.
Euroleague'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalar ile sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olmpiakos'un evinde oynadığı Zalgiris Kaunas'ı 73-64 yendiği mücadelede 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Yunan oyuncu Giorgios Printezis, MVP seçildi.
Türk takımları 4'te 3
Ligde bu hafta Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 19 sayıdan gelerek 90-86 mağlup etti. Türk derbisine sahne olan maçta Darüşşafaka Doğuş evinde Fenerbahçe'yi 82-65 ile geçti. Galatasaray Odeabank ise İspanya deplasmanında Barcelona Lassa'yı 69-62 yenerek, ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Lider Madrid
Euroelague'de liderlik koltuğunda Real Madrid otururken, onu CSKA Moskova ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4, Anadolu Efes 8, Darüşşafaka Doğuş 9 ve Galatasaray Odeabank ise 14. sırada tamamladı.
THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
UNICS Kazan: 77 - Real Madrid: 81
Anadolu Efes: 90 - EA7 Olimpia Milano: 86
CSKA Moskova: 102 - Kızılyıldız: 80
Maccabi FOX Tel Aviv: 85 - Baskonia: 84
Panathinaikos Superfoods: 81 - Brose Baskets Bamberg: 72
Darüşşafaka Doğuş: 72 - Fenerbahçe: 65
Olympiakos: 73 - Zalgiris Kaunas: 64
Barcelona Lassa: 62 - Galatasaray Odeabank: 69
Türk takımları 4'te 3
Ligde bu hafta Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 19 sayıdan gelerek 90-86 mağlup etti. Türk derbisine sahne olan maçta Darüşşafaka Doğuş evinde Fenerbahçe'yi 82-65 ile geçti. Galatasaray Odeabank ise İspanya deplasmanında Barcelona Lassa'yı 69-62 yenerek, ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Lider Madrid
Euroelague'de liderlik koltuğunda Real Madrid otururken, onu CSKA Moskova ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4, Anadolu Efes 8, Darüşşafaka Doğuş 9 ve Galatasaray Odeabank ise 14. sırada tamamladı.
THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
UNICS Kazan: 77 - Real Madrid: 81
Anadolu Efes: 90 - EA7 Olimpia Milano: 86
CSKA Moskova: 102 - Kızılyıldız: 80
Maccabi FOX Tel Aviv: 85 - Baskonia: 84
Panathinaikos Superfoods: 81 - Brose Baskets Bamberg: 72
Darüşşafaka Doğuş: 72 - Fenerbahçe: 65
Olympiakos: 73 - Zalgiris Kaunas: 64
Barcelona Lassa: 62 - Galatasaray Odeabank: 69
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor ile 42. randevu
Toplam 2
Yorum
Frank Kayserisporu yenmek artik cok zor Gs puan kaybedicek
- Igor Tudor yedekte
Toplam 18
Yorum
ulraslan bu adam iyi bir teknik direktör olabilir fakat karabük ün 11 kişi defans futbolundan zevk alan arkadaşlara sesleniyorum 38 yaşında bu hoca
- Igor Tudor yedekte
Toplam 18
Yorum
GS tudorun gelmesi icin sezonun bitmesi gerekir yoksa o gelmez,bu yuzden riko sezon sonuna kadar bizimle,sabr edelim
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