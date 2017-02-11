 Basketbol: THY Avrupa Ligi – Fotomaç – 11 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Basketbol: THY Avrupa Ligi

    Basketbol: THY Avrupa Ligi

    Real Madrid, 22. maçında 17. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından İspanya temsilcisi Real Madrid liderliğini sürdürdü.

    Deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımını 81-77 mağlup ederek üst üste 8. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 17'ye çıkararak liderliğini devam ettirdi.

    Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 72-65 mağlup olarak organizasyonda 8. yenilgisi aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Darüşşafaka Doğuş ise 11. galibiyetini elde ederek 9. sıradaki yerini korudu.

    Anadolu Efes, evinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligdeki 11. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sırada yer aldı.

    İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 69-62'lik skorla geçen Galatasaray Odeabank, organizasyondaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım ligdeki 7. maçını kazanarak averajla 14. sıraya yükseldi.

    THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları 23-24 Şubat'ta oynanacak.

    Sonuçlar

    UNICS Kazan (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 77-81

    Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 90-86

    CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 102-80

    Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 85-84

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 81-72

    Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe: 72-65

    Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 73-64

    Barcelona Lassa (İspanya) - Galatasaray Odeabank: 62-69

    Puan durumu

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 17 5 1898 1749 149
    2 CSKA Moskova 16 6 1924 1747 177
    3 Olympiakos 16 6 1746 1626 120
    4 Fenerbahçe 14 8 1686 1665 21
    5 Panathinaikos Superfoods 13 9 1662 1624 38
    6 Kızılyıldız MTS 12 10 1649 1641 8
    7 Baskonia 12 10 1774 1747 27
    8 Anadolu Efes 11 11 1821 1815 6
    9 Darüşşafaka Doğuş 11 11 1738 1735 3
    10 Zalgiris 9 13 1717 1771 -54
    11 Brose Bamberg 8 14 1740 1748 -8
    12 Barcelona Lassa 8 14 1594 1672 -78
    13 Maccabi FOX 8 14 1712 1815 -103
    14 Galatasaray Odeabank 7 15 1745 1836 -91
    15 UNICS Kazan 7 15 1685 1780 -95
    16 EA7 Emporio Armani Milan 7 15 1813 1933 -120

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basketbol: THY Avrupa Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.