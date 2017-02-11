Basketbol: THY Avrupa Ligi
Real Madrid, 22. maçında 17. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından İspanya temsilcisi Real Madrid liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımını 81-77 mağlup ederek üst üste 8. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 17'ye çıkararak liderliğini devam ettirdi.
Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 72-65 mağlup olarak organizasyonda 8. yenilgisi aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Darüşşafaka Doğuş ise 11. galibiyetini elde ederek 9. sıradaki yerini korudu.
Anadolu Efes, evinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligdeki 11. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sırada yer aldı.
İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 69-62'lik skorla geçen Galatasaray Odeabank, organizasyondaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım ligdeki 7. maçını kazanarak averajla 14. sıraya yükseldi.
THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları 23-24 Şubat'ta oynanacak.
Sonuçlar
UNICS Kazan (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 77-81
Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 90-86
CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 102-80
Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 85-84
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 81-72
Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe: 72-65
Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 73-64
Barcelona Lassa (İspanya) - Galatasaray Odeabank: 62-69
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|17
|5
|1898
|1749
|149
|2
|CSKA Moskova
|16
|6
|1924
|1747
|177
|3
|Olympiakos
|16
|6
|1746
|1626
|120
|4
|Fenerbahçe
|14
|8
|1686
|1665
|21
|5
|Panathinaikos Superfoods
|13
|9
|1662
|1624
|38
|6
|Kızılyıldız MTS
|12
|10
|1649
|1641
|8
|7
|Baskonia
|12
|10
|1774
|1747
|27
|8
|Anadolu Efes
|11
|11
|1821
|1815
|6
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|11
|11
|1738
|1735
|3
|10
|Zalgiris
|9
|13
|1717
|1771
|-54
|11
|Brose Bamberg
|8
|14
|1740
|1748
|-8
|12
|Barcelona Lassa
|8
|14
|1594
|1672
|-78
|13
|Maccabi FOX
|8
|14
|1712
|1815
|-103
|14
|Galatasaray Odeabank
|7
|15
|1745
|1836
|-91
|15
|UNICS Kazan
|7
|15
|1685
|1780
|-95
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|7
|15
|1813
|1933
|-120
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:20
- 2024 müjdesi
Toplam 1
Yorum
MEFTUN TÜRKİYEYE VERMEZLER FİNALE KALSAK BİLE ENGEL ÇIKAR YİNE BAŞKA BİR ÜLKEYE VERİRLER
- Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...
Toplam 9
Yorum
meD operasyon başladı.gol ofsayt.net penaltımız ve dany kırmızı kart verilmedi.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 1
Yorum
cenke kızıyoruzda geçen sene bi sosa gerçeği vardı kabul edelim oğuzhandan olmıycak cenke ne bir pas ne arapası ne adam akıllı orta gidiyor sosayı çok arıyoru
Basketbol: THY Avrupa Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.