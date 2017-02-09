Kaf-Kaf zoru sever

Spor’dan yayınlanan maçta ilk yarıyı 41-36 önde tamamlayan ekibimiz ikinci yarıda adeta durdu. 10 sayı farkla salondan yenik ayrılan Karşıyaka tur şansını İzmir’e bıraktı.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup oldu, tur şansını İzmir'e bıraktı. Maça hızlı başlayan ekibimiz ilk çeyreği 21-20 geride tamamladı. İkinci çeyrekte pota altında rakibine üstünlük sağlayan Kaf Kaf devreyi 5 sayı farkla 41-36 önde tamamladı.



MORRİSON'U DURDURAMADIK

İkinci syarıda özellikle Morrison'u durdurmakta zorlanan temsilcimiz son çeyreğe 63-54 yenik girdiği maçtan 90-80 yenik ayrıldı. Buna rağmen tur şansını sürdüren P.Karşıyaka 21 Şubat Salı günü oynanacak zorlu rövanşta turu geçmeye çalışacak.