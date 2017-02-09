 Kaf-Kaf zoru sever – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Kaf-Kaf zoru sever

    Kaf-Kaf zoru sever

    Spor’dan yayınlanan maçta ilk yarıyı 41-36 önde tamamlayan ekibimiz ikinci yarıda adeta durdu. 10 sayı farkla salondan yenik ayrılan Karşıyaka tur şansını İzmir’e bıraktı.

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup oldu, tur şansını İzmir'e bıraktı. Maça hızlı başlayan ekibimiz ilk çeyreği 21-20 geride tamamladı. İkinci çeyrekte pota altında rakibine üstünlük sağlayan Kaf Kaf devreyi 5 sayı farkla 41-36 önde tamamladı.

    MORRİSON'U DURDURAMADIK
    İkinci syarıda özellikle Morrison'u durdurmakta zorlanan temsilcimiz son çeyreğe 63-54 yenik girdiği maçtan 90-80 yenik ayrıldı. Buna rağmen tur şansını sürdüren P.Karşıyaka 21 Şubat Salı günü oynanacak zorlu rövanşta turu geçmeye çalışacak.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:55
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