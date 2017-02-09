Kaf-Kaf zoru sever
Spor’dan yayınlanan maçta ilk yarıyı 41-36 önde tamamlayan ekibimiz ikinci yarıda adeta durdu. 10 sayı farkla salondan yenik ayrılan Karşıyaka tur şansını İzmir’e bıraktı.
MORRİSON'U DURDURAMADIK
İkinci syarıda özellikle Morrison'u durdurmakta zorlanan temsilcimiz son çeyreğe 63-54 yenik girdiği maçtan 90-80 yenik ayrıldı. Buna rağmen tur şansını sürdüren P.Karşıyaka 21 Şubat Salı günü oynanacak zorlu rövanşta turu geçmeye çalışacak.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:55
- Mosturoğlu'ndan Orman'a cevap
Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
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