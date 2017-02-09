Anadolu Efes, Naumoski'yi onurlandırdı
Anadolu Efes Kulübü, efsane basketbolcusu Petar Naumoski'nin isminin yazılı olduğu formayı Abdi İpekçi Spor Salonu'na astı.
Anadolu Efes Kulübü, 1992-1994 ile 1995-1999 yılları arasında lacivert-beyazlı formayı giyen ve başta Koraç Kupası olmak üzere kazanılan birçok başarıda imzası olan eski oyuncusu Naumoski'yi, "forma emekliliği" uygulaması kapsamında THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile oynanan maçta ağırladı.
Karşılaşmanın devre arasında düzenlenen ve Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile lacivert-beyazlı takımın eski başantrenörleri Aydın Örs ile Oktay Mahmuti'nin de katıldığı törende, Naumoski'nin 7 numaralı forması, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki yerini aldı.
Törende Özilhan, Naumoski'yi bir de plaket verdi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
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Yorum
işte böyle yakışır, ahlaksızlığa ödül (pantolonun içine elini sok, karıştır. dilinle ahlaksız mesaj ver)
- Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama!
Toplam 12
Yorum
nebi haksız verilen bir ceza zaten hala neyin tartışmasını yapıyorsuz fenerli futbolcuları ve hakem yönetimini gördük
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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Yorum
mevlut şampiyonun lig başında belirlendiği bu kadar açıksa bu tiyatroya FB figüran olmasın çekin takımı ligden...
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