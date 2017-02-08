A Spor’da müthiş maç
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka bugün Alman ekibi Fraport Skyliners'a konuk oluyor. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. B Grubu'ndan 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. olarak çıkan İzmir ekibi, rövanşı da 21 Şubat'ta oynanacak mücadeleden zaferle ayrılması halinde son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Kaf Kaf'ın rakibi Fraport, bu sezon aynı grupta yer aldığı diğer bir temsilcimiz Banvit ile oynadığı iki karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılmıştı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
A Spor’da müthiş maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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