A Spor’da müthiş maç

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka bugün Alman ekibi Fraport Skyliners'a konuk oluyor. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. B Grubu'ndan 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. olarak çıkan İzmir ekibi, rövanşı da 21 Şubat'ta oynanacak mücadeleden zaferle ayrılması halinde son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Kaf Kaf'ın rakibi Fraport, bu sezon aynı grupta yer aldığı diğer bir temsilcimiz Banvit ile oynadığı iki karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılmıştı.