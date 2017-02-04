Yao Ming'in forması emekliye ayrıldı
NBA ekiplerinden Houston Rockets, eski oyuncusu Yao Ming'in 11 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets, eski yıldız oyuncusu Çinli Yao Ming'in 11 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 yıl Houston Rockets'ta oynayan 36 yaşındaki Çinli pivotun, 11 numaralı formasının emekliye ayrıldığı ifade edildi.
Basketbol kariyerini yaşadığı sakatlık nedeniyle 2011'de noktalayan Yao Ming, Rudy Tomjanovich (45), Calvin Murphy (23), Moses Malone (24), Clyde Drexler (22) ve Hakeem Olajuwon'un (34) ardından Houston Rockets'ın formasını emekliye ayırdığı 6. isim oldu.
NBA kariyerinde 7'si üst üste olmak üzere 8 kez all-star seçilen Yao Ming, normal sezonda çıktığı 486 maçta 19 sayı, 9,2 ribaunt ve 1,9 blok ortalamalarıyla oynadı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:12
- Köybaşı 9 ay sonra
Toplam 5
Yorum
gelene bak caneri hoca kusturdu takima almadi.adam isyan etti diye gonderdiler.yerinede kufurbaz haydoyu getirdler.yonetimin basarisi inkar etmeyelim.
- Fenerbahçeliler otobüslerle Arena'ya getirilecek
Toplam 3
Yorum
q7 Sevgili fenerliler bu maç sizleri Azizden kurtaracaktır şimdiden sevinebilirsiniz.
- İstikrar abidesi Durica
Toplam 3
Yorum
İlyas Fener macinda souzaya kasimpas macinda antep macinda rakiplerine kafa vurdurup kalede buyuk tehlikler olusturdu pek begendigim adam degi
Yao Ming'in forması emekliye ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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