McCollum dönüyor

G.Saray'ın kadrosuna katmak için görüşme yaptığı eski yıldızı Errick Mc-Collum'ı Darüşşafaka kaptı. 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attığı Daçka'ya bu ayın sonunda katılacak. Tecrübeli oyun kurucu, Çin ekibi Beikong'da forma giyiyor.