 McCollum dönüyor – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    McCollum dönüyor

    McCollum dönüyor
    G.Saray'ın kadrosuna katmak için görüşme yaptığı eski yıldızı Errick Mc-Collum'ı Darüşşafaka kaptı. 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attığı Daçka'ya bu ayın sonunda katılacak. Tecrübeli oyun kurucu, Çin ekibi Beikong'da forma giyiyor.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:56
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