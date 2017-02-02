McCollum dönüyor
G.Saray'ın kadrosuna katmak için görüşme yaptığı eski yıldızı Errick Mc-Collum'ı Darüşşafaka kaptı. 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attığı Daçka'ya bu ayın sonunda katılacak. Tecrübeli oyun kurucu, Çin ekibi Beikong'da forma giyiyor.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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