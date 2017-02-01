Heyecan A Spor'da
STBL’de ilk 15 haftayı ilk 8’de bitiren takımların mücadele edeceği İntegral Forex Türkiye Kupası’nda kuralar dün çekildi. Final dahil toplam 7 maçın oynanacağı organizasyonda ilk hava atışı 15 Şubat’ta.
Basketbolda 15-19 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek İntegral Forex Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Yeşilyurt'ta gerçekleştirilen kura çekimine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ligde ilk 15 haftayı ilk 8'de bitirip mücadele etme hakkı kazanan takımların temsilcileri katıldı. 850 bin TL ödül dağıtılacak olan turnuvaya katılan 8 takım maçlar oynanmadan ellişer bin lira alacak. Yarı finale çıkan 4 takım ellişer, final oynayan iki takım yetmiş beşer bin lira kazanacak. Şampiyonluğa ulaşacak takım ise 100 bin TL ödülün sahibi olacak.
ONAN'DAN A SPOR'A TEŞEKKÜR
TBF CEO'su Ömer Onan, kupa maçlarını ekrana getirecek olan A Spor'a yayıncılığı için teşekkür ederek, "Ankaralı basketbolseverlerin salonu hınca hınç dolduracağına inanıyoruz. Ankara'ya gelemeyen basketbolseverlerin maçlarımızı izleyeceği A Spor'a da yayıncılığı için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
DEV EŞLEŞME A. EFES-F.BAHÇE
Kupada, ligde ilk 15 haftayı ilk 8 içinde tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe, G.Saray Odeabank, Darüşşafaka, Beşiktaş SJ, Banvit, Yeşilgiresun ve Pınar Karşıyaka mücadele edecek. 15 Şubat'ta başlayacak Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler ve maç programı şöyle:
ÇEKİŞMELİ GEÇECEK
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, İntegral Forex Türkiye Kupası'nın çok çekişmeli geçeceğini söyledi. Türkoğlu, "Çeyrek finalden başlayan çok çekişmeli bir Türkiye Kupası izleyeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Takımlarımız Türkiye ve Avrupa'daki yoğun tempoda Türkiye Kupası'na da zaman ayırıyorlar. Bundan dolayı bizim için çok değerli" diye konuştu.
ONAN'DAN A SPOR'A TEŞEKKÜR
TBF CEO'su Ömer Onan, kupa maçlarını ekrana getirecek olan A Spor'a yayıncılığı için teşekkür ederek, "Ankaralı basketbolseverlerin salonu hınca hınç dolduracağına inanıyoruz. Ankara'ya gelemeyen basketbolseverlerin maçlarımızı izleyeceği A Spor'a da yayıncılığı için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
DEV EŞLEŞME A. EFES-F.BAHÇE
Kupada, ligde ilk 15 haftayı ilk 8 içinde tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe, G.Saray Odeabank, Darüşşafaka, Beşiktaş SJ, Banvit, Yeşilgiresun ve Pınar Karşıyaka mücadele edecek. 15 Şubat'ta başlayacak Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler ve maç programı şöyle:
ÇEKİŞMELİ GEÇECEK
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, İntegral Forex Türkiye Kupası'nın çok çekişmeli geçeceğini söyledi. Türkoğlu, "Çeyrek finalden başlayan çok çekişmeli bir Türkiye Kupası izleyeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Takımlarımız Türkiye ve Avrupa'daki yoğun tempoda Türkiye Kupası'na da zaman ayırıyorlar. Bundan dolayı bizim için çok değerli" diye konuştu.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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