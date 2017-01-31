Türkiye Kupası'nda sekizli final heyecanı
Basketbolda 15-19 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek İntegral Forex Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.
Yeşilyurt'taki Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen kura çekiminde Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan ile Banvit ve Yeşilgiresun Belediyespor ile Pınar Karşıyaka eşleşti.
Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF'nin yönetim kurulu üyeleri ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk 15 haftayı ilk 8'de bitirerek Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımların temsilcileri katıldı.
Düzenlenen törende açıklamada bulunan Ömer Onan, oluşan atmosferden dolayı maçların Ankara'da oynanacağını belirterek, "Ankara seyircisi, ilgisiyle tribünleri doldurmasıyla güzel bir atmosfer oluşturuyor. Onun için Ankara'yı seçtik." dedi.
Türkiye Kupası'nda bu sezon 850 bin lira ödül dağıtılacağına vurgu yapan Onan, "Geçen sezon 400 bin lira ödül dağıtılmıştı. Bu sezon, 650 bin lira ödül dağıtalım istedik. Bunu başkanımıza sunduğumuzda kendisi bir jest daha yaptı ve rakamı 850 bin liraya yükseltti. Katılan 8 takımımız, maçlar oynanmadan ellişer bin lira alacak. Yarı finale çıkan 4 takım ellişer, final oynayan iki takım yetmiş beşer bin lira alacak. Şampiyon takımımız da ekstra 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Maçların heyecanlı geçmesini istiyoruz." diye konuştu.
Kupanın isim sponsoru olan Ulukartal Holding'in yönetim kurulu başkanı Cenk Ulukartal, spora ve sporculara her zaman destek olduklarını aktararak, "2017 Türkiye Kupası'nın isim sponsoru olduğumuz için büyük memnuniyet duyuyorum. Basketbol sporuna verdiğimiz bu destekle Türk sporuna ve sporcusunun yarınlarına değer katabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
Ömer Onan ve Cenk Ulukartal, konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesini imzaladı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:47
- Volkan ve Josef için derbi tehlikesi
Toplam 10
Yorum
SOWW BJK federasyonu iş başında olay geçen hafta oldu sevk edilmedi bu hafta BJK maçı var diye sevk ediliyor. Birileri dur demeli
- Podolski ya 'tamam' ya 'devam' diyecek
Toplam 14
Yorum
Kabataşlı Podolski Satılmalı.Rodriguez,Sinana yer açılmalı.SneijderDe Jong veYasin dePrestij için satılmalıdır.Şampiyonluk çok zor.3-4olur.Hedef 2lik.
- Volkan ve Josef için derbi tehlikesi
Toplam 10
Yorum
adalet Konu Fenerbahçe olunca her pozisyonda disiplin kurulları işler ya diğerleri.Hakem korumalı takımlar ne olacak.Demirören gidecek o kadar.
Türkiye Kupası'nda sekizli final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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