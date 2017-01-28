Galatasaray son dakikada kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı Galatasaray maçını 71-70 kaybetti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı Galatasaray maçını 71-70 kaybetti.



Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, bulduğu sayılarla ilk periyotu 22-20 önde kapattı. Maçın ikinci periyotunda ise rakip Galatasaray maçtaki etkisini artırarak üst üste sayılar buldu. Rakibinin bulduğu sayılara cevap veremeyen Mersin Büyükşehir Belediyespor, devreye 44-37 mağlup girdi. Maçın 3. periyotunda ise her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Galatasaray, 60-47 önde tamamladı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Mersin ekibi, 13 sayı geriden geldiği maçta 2 sayı öne geçti. Maçın son dakikasına kadar kıran kırana geçen maçta, Galatasaray son dakikada bulduğu sayıyla maçı 71-70 kazanmasını bildi. Maçın en skorer oyuncusu 23 sayı ile Mersin ekibinden Gintare Petronyte oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor cephesi ve taraftarlar, maçın sonunda gösterdikleri performanstan dolayı uzun süre hakemlere tepki gösterdi.