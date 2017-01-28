 Galatasaray son dakikada kazandı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Galatasaray son dakikada kazandı

    Galatasaray son dakikada kazandı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı Galatasaray maçını 71-70 kaybetti.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı Galatasaray maçını 71-70 kaybetti.

    Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, bulduğu sayılarla ilk periyotu 22-20 önde kapattı. Maçın ikinci periyotunda ise rakip Galatasaray maçtaki etkisini artırarak üst üste sayılar buldu. Rakibinin bulduğu sayılara cevap veremeyen Mersin Büyükşehir Belediyespor, devreye 44-37 mağlup girdi. Maçın 3. periyotunda ise her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Galatasaray, 60-47 önde tamamladı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Mersin ekibi, 13 sayı geriden geldiği maçta 2 sayı öne geçti. Maçın son dakikasına kadar kıran kırana geçen maçta, Galatasaray son dakikada bulduğu sayıyla maçı 71-70 kazanmasını bildi. Maçın en skorer oyuncusu 23 sayı ile Mersin ekibinden Gintare Petronyte oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor cephesi ve taraftarlar, maçın sonunda gösterdikleri performanstan dolayı uzun süre hakemlere tepki gösterdi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:06
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