FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, play-off ve son 16 turu kuraları çekildi.Turnuvada direkt son 16 turuna kalan Beşiktaş Sompo Japan, bu turda Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Banvit, Rusya'nın Avtodor ile Almanya'nın EWE Baskets takımları arasındaki play-off turunun galibiyle karşılaşacak.
İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde düzenlenen ve 24 takımın yer aldığı kura çekiminde, Türk takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu.
Seribaşı olarak play-off turuna katılan Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan Fraport Skyliners oldu. İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, ilk müsabakasına deplasmanda çıkacak.
Kuraya doğrudan son 16 turundan katılan iki Türk takımından Beşiktaş Sompo Japan, bu turda Pınar Karşıyaka ile Fraport Skyliners arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Banvit ise Rusya'nın Avtodor ile Almanya'nın EWE Baskets takımları arasındaki play-off turunun galibiyle maça çıkacak.
Play-off turu maçları 7-8 ve 21-22 Şubat'ta, son 16 turu karşılaşmaları ise 28 Şubat-1 Mart ve 7-8 Mart'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
- Play-off turu:
1. maç: Aris (Yunanistan) - Strasbourg (Fransa)
2. maç: Ventspils (Letonya) - Umana Reyer Venezia (İtalya)
3. maç: Avtodor (Rusya) - EWE Baskets (Almanya)
4. maç: Juventus Utena (Litvanya) - AEK (Yunanistan)
5. maç: PAOK (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan)
6. maç: Maccabi Rishon LeZion (İsrail) - MHP Riesen (Almanya)
7. maç: Fraport Skyliners (Almanya) - Pınar Karşıyaka (Türkiye)
8. maç: Dinamo Sassari (İtalya) - CEZ Nymburk (Çekya)
- Son 16 turu:
1. maç galibi - ASVEL (Fransa)
4. maç galibi - Monaco (Fransa)
5. maç galibi - Iberostar Tenerife (İspanya)
8. maç galibi - Le Mans (Fransa)
6. maç galibi - Neptunas (Litvanya)
3. maç galibi - Banvit (Türkiye)
2. maç galibi - Sidigas Avellino (İtalya)
7. maç galibi - Beşiktaş Sompo Japan (Türkiye)
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:23
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 135
Yorum
Elektrik Sen bos konus bu adam y'a öyle ya da böyle fenere imza atacak bunun dogrulugu su ki öyle olmasydi fener coktan bir 10 num alirdi
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 135
Yorum
Deleman 2 gün evel ekiciye biz bjk söz verdik sezon sonu oradasin ekici cevabi ben fenerden baskasina söz vermedim ben FB gidecem sen de bjk git
- Forvet bilmecesi
Toplam 10
Yorum
Veysel Tabi ki demba ba adebayor bitti bitecek demba ba nın ruhu yeter kartalımıza
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