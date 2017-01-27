Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş

THY Avrupa Ligi'ndeki Türk takımlarının derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı geriden gelip yendi: 85-80. Ülker Arena'daki maça iyi başlayan G.Saray Odeabank, ilk çeyreği 27-19 devreyi de 54-41 önde geçti. İkinci yarıya etkili başlayan F.Bahçe, 23-12'lik seri ile rakibini yakaladı: 64-66. Bu üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren (21-14), sarı-lacivertliler, 15 sayı geriden gelerek ezeli rakibini bir kez daha devirdi: 85-80. Galatasaray'da 21 sayı atan Shilb, karşılaşmanın da en skorer ismi olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Sinan Güler de 17 sayıyla kendisine destek verdi. Fenerbahçe'de ise Vesely, 20 sayının yanı sıra aldığı ribaundlarla takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Ali Muhammed de 17 sayıyla Vesely'e destek verdi. Kanarya böylece 13. galibiyetine elde ederken, G.Saray Odeabank ise 14'üncü yenilgisini aldı.



'BURAYA GALİBİYET İÇİN GELMİŞLER'

F.Bahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, iki iyi takımın çok iyi mücadele ettiğini ve sonunda kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Sırp hoca, "Zorlu bir mücadele oldu. G.Saray, Maccabi galibiyetinin öz güveni ile geldi ve ilk yarı iyi oynadı. Buraya galibiyet düşünerek gelmişler. İkinci yarı maçı çevirmeyi başardık. Çok keyifli bir maç oldu. G.Saray'ı tebrik ederim" dedi.



"MÜCADELE EDİYORUZ'?

Fenerbahçe''nin İtalyan yıldızı Luigi Datome, G.Saray'a karşı kazandıkları mücadelenin ikinci yarısında harika bir enerji ortaya koyduklarını ifade etti. Datome, İkinci yarıda mücadeleden vazgeçmedik. Elbette bizim için camia için çok önemli bir galibiyet. Mücadeleden asla vazgeçmiyoruz" şeklinde konuştu.



ATAMAN: BU LiGE YAKIŞIYORUZ

G.SARAY Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası, "Bu lige yakışan bir takım olduğumuzu, aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz" dedi. F.Bahçe'nin ikinci yarıda daha agresif oynadığını belirten Ataman, şöyle devam etti: "Fitipaldo faul problemine girince oyunun kontrolünü yitirdik. Hücumda zorlanmaya başladık ama yine de iyi savunma yaptık. Maçı son topa kadar getirmeyi başardık. Oyuncularımı kutluyorum. Fenerbahçe, Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Zor bir atmosferdi."



'G.SARAY MAÇLARI HEP BAYRAMDIR'

Karşılaşmayı izleyenler arasında bulunan F.Bahçe kalecisi Volkan Demirel, maç sonunda "İşte böyle, her sene böyle..." şeklindeki küfürlü tezahürata eşlik edip tribünleri ateşledi. FBTV'ye konuşan Volkan, "G.Saray ile oynadığımız maçlar her zaman bayramdır. Takımımız harika bir mücadele ortaya koydu. Taraftar da harikaydı. Bu galibiyetlerin devamı gelecektir" dedi.