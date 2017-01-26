 Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş

    Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş

    THY Euroleagu'deki Türk derbisinde Galatasaray karşısında 15 sayı yenik duruma düşen Fenerbahçe sahadan 85-80 galip ayrıldı.

    Ülker Sport Arena'da maçın büyük bölümünü domine eden Galatasaray Odeabank farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı. Ancak sarı-lacivertliler pes etmedi ve Obradovic'in ekibi inanılmaz bir geri döüşe imza atarak bitime 2 buçuk dakika kala maçta ilk kez öne geçti.

    Karşılıklı basketlerle kafa kafaya giden son bölümde Fenerbahçe 22 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor avantajını koruyarak sahadan 85-80 galip ayrıldı.

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    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
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