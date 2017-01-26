Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş
THY Euroleagu'deki Türk derbisinde Galatasaray karşısında 15 sayı yenik duruma düşen Fenerbahçe sahadan 85-80 galip ayrıldı.
Ülker Sport Arena'da maçın büyük bölümünü domine eden Galatasaray Odeabank farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı. Ancak sarı-lacivertliler pes etmedi ve Obradovic'in ekibi inanılmaz bir geri döüşe imza atarak bitime 2 buçuk dakika kala maçta ilk kez öne geçti.
Karşılıklı basketlerle kafa kafaya giden son bölümde Fenerbahçe 22 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor avantajını koruyarak sahadan 85-80 galip ayrıldı.
Detaylar geliyor...
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:55
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.