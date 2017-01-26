 "F.Bahçe Avrupa'nın en iyilerinden" – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    "F.Bahçe Avrupa'nın en iyilerinden"

    "F.Bahçe Avrupa'nın en iyilerinden"

    Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz" dedi.

    THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 85-80'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman müsabakayı değerlendirdi.

    Deneyimli koç, "Son zamanlarda çok iyi oynadığımız oyunlardan bir tanesiydi. Bu akşam çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Zor bir takım Fenerbahçe. Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Derbi maçı sonuçta büyük bir konsantrasyon ve eforla oynadı iki takım da. İlk devre mükemmel ve baskılı oynadık. Maccabi maçının bir benzerini burada oynamayı başardık. İkinci yarı Fenerbahçe daha baskılı oynamaya başladı. Oyunu kontrol etmek anlamında ikinci yarı verim alamadık. Öyle olunca hücumda zorlanmaya başladık. Savunmayı iyi yaptı düşünüyorum. Maçı son topa kadar getirmeyi başardık ancak erken atışlar yaptık. Son 2-3 dakika içerisinde maçı bitirmeye çalıştık ancak Dixon klasik kenar üçlük çıkardı. Perdeleme savunmaları iyi yaptık ama son toplarda bunu yapamadık. Oyuncularımı böyle bir atmosferde oynadıkları oyun için kutluyorum. Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz. Fenerbahçe'ye Euroleague'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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