"F.Bahçe Avrupa'nın en iyilerinden"
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz" dedi.
Deneyimli koç, "Son zamanlarda çok iyi oynadığımız oyunlardan bir tanesiydi. Bu akşam çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Zor bir takım Fenerbahçe. Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Derbi maçı sonuçta büyük bir konsantrasyon ve eforla oynadı iki takım da. İlk devre mükemmel ve baskılı oynadık. Maccabi maçının bir benzerini burada oynamayı başardık. İkinci yarı Fenerbahçe daha baskılı oynamaya başladı. Oyunu kontrol etmek anlamında ikinci yarı verim alamadık. Öyle olunca hücumda zorlanmaya başladık. Savunmayı iyi yaptı düşünüyorum. Maçı son topa kadar getirmeyi başardık ancak erken atışlar yaptık. Son 2-3 dakika içerisinde maçı bitirmeye çalıştık ancak Dixon klasik kenar üçlük çıkardı. Perdeleme savunmaları iyi yaptık ama son toplarda bunu yapamadık. Oyuncularımı böyle bir atmosferde oynadıkları oyun için kutluyorum. Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz. Fenerbahçe'ye Euroleague'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
"F.Bahçe Avrupa'nın en iyilerinden" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.