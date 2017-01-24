Karşıyaka A Spor’da Son 16 aşkına parkede
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, B Grubu'ndaki son maçında bugün 22.30'da deplasmanda Finlandiya takımı Kataja ile karşı karşıya gelecek. A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak maçta daha önce playoff'u garantileyen 2'inci sıradaki İzmir ekibi kazanırsa, diğer grup ikincilerinin alacağı sonuca göre direkt Son 16'ya kalacak. C Grubu'nda ise tur şansı düşük olan Muratbey Uşak, evinde 20.00'de Fransa'dan Asvel'i ağırlayacak.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Karşıyaka A Spor’da Son 16 aşkına parkede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.