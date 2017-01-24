 Karşıyaka A Spor’da Son 16 aşkına parkede – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Karşıyaka A Spor’da Son 16 aşkına parkede

    Karşıyaka A Spor’da Son 16 aşkına parkede
    'nde , B Grubu'ndaki son maçında bugün 22.30'da deplasmanda Finlandiya takımı Kataja ile karşı karşıya gelecek. A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak maçta daha önce playoff'u garantileyen 2'inci sıradaki İzmir ekibi kazanırsa, diğer grup ikincilerinin alacağı sonuca göre direkt Son 16'ya kalacak. C Grubu'nda ise tur şansı düşük olan Muratbey Uşak, evinde 20.00'de Fransa'dan Asvel'i ağırlayacak.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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