Müthiş derbi Anadolu Efes'in

Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede iki ekip de çok sayıda top kaybı yaşarken Cedi Osman'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, arayı açmaya çalıştı. Pota altında Stimac'la üretken olan Beşiktaş Sompo Japan, 7. dakikada Weems'in faul atışlarından bulduğu sayılarla skoru 17-17'ye getirdi. Strawberry ile smaç denemesinde başarılı olamayan ve ardından gelen 6 sayıyı engelleyemeyen ev sahibi ekip, ilk çeyreği 27-22 geride tamamladı.

İkinci periyotta farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan karşısında dış atışlardan sayılar bulmayı başaran lacivert-beyazlılar, Thomas'ın üçlüğüyle 16. dakikada skoru 42-34 yaptı. Birçok pozisyondan eli boş dönen ve ribauntları alamayan siyah-beyazlılar rakibini savunmada karşılamakta başarılı olamadı. Kritik anlarda bulduğu üç sayılık basketlerle üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-42 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte ilk sayısını Cedi Osman'ın üçlüğüyle bulan ve farkı yeniden 10 sayıya yükselten Anadolu Efes, hücumda üst üste yaptığı hatalarla farkı korumakta güçlük çekti. Karşılaşmanın 25. dakikası 61-54 lacivert-beyazlı takımın üstünlüğü ile geçilirken, Thopmson'la üst üste sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 27. dakikada farkı 2 sayıya indirdi (61-59). Ev sahibi ekip periyotun son dakikalarında öne geçmek için tüm çabasını ortaya koyarken, Anadolu Efes kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu ve çeyreği 72-68 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde hücumda ve savunmada daha etkili hale gelen Anadolu Efes, peş peşe bulduğu basketlerle arayı yeniden açarak son 5 dakikaya 84-75 önde girdi. Savunma direncini korumaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan ribauntlarda başarılı olsa da dış atışları engelleyemedi. Honeycutt'ın son dakikaya girilirken attığı üçlükle skoru 89-83 yapan lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmadan 93-83 galip ayrıdı.