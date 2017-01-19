Potanın yıldızları tam gaz
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu büyük bir altyapı hamlesi başlattı.
Amatör branşlarda altyapılar altın dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önem üzerine 38 spor branşında çalışmalar okullara indi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da göreve başlar başlamaz ilk icraatına alt yapılardan başladı. Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "2003- 04 jenerasyonunun seçmelerini 8 ilde yapıyoruz. Mart ayı sonuna kadar seçmeleri bitireceğiz. Basketbolumuzun yeni yıldızları buradan çıkacak" diye konuştu. Başkan Türkoğlu, "Yıldızlarımız, 2017 yazında Karadağ da düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor" dedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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