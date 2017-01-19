Kaf-Kaf fırtınası
Avrupa’daki başarılı temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, seyircisi önünde ağırladığı Ukrayna ekibi karşısında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı kazanarak 8’inci zaferine imza attı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, evinde ağırladığı Ukrayna ekibi Khimik'i 77-70 mağlup etti. Çekişmeli başlayan maçın ilk çeyreğini 22-13, devresini de 34-26 önde geçen İzmir ekibi, final periyoduna da 56-48 üstün girdi. Üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Kaf-Kaf, 13'üncü maçında 8'inci galibiyetini elde etti. Karşıyaka taraftar grubu '1912 Curva'nın davetlisi olarak maçı izleyen gazilere forma hediye edildi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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