 Kaf-Kaf fırtınası – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Kaf-Kaf fırtınası

    Kaf-Kaf fırtınası

    Avrupa’daki başarılı temsilcilerimizden , seyircisi önünde ağırladığı Ukrayna ekibi karşısında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı kazanarak 8’inci zaferine imza attı.

    'ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, evinde ağırladığı Ukrayna ekibi Khimik'i 77-70 mağlup etti. Çekişmeli başlayan maçın ilk çeyreğini 22-13, devresini de 34-26 önde geçen İzmir ekibi, final periyoduna da 56-48 üstün girdi. Üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Kaf-Kaf, 13'üncü maçında 8'inci galibiyetini elde etti. Karşıyaka taraftar grubu '1912 Curva'nın davetlisi olarak maçı izleyen gazilere forma hediye edildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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