 Banvit’in konuğu Helios Suns... – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    ’in konuğu ...

    Banvit’in konuğu Helios Suns...
    Basketbol A Grubu'nda yer alan , bugün sahasında Slovenya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Banvit, grupta deplasmanda yaptığı ilk maçta rakibini 60-53 yenmişti. Geride kalan 12. haftada Monaco'ya 65-63 yenilen Bandırma ekibi, 9 galibiyet ve 21 puanla ikinci sırada yer alıyor.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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