Şehitler için omuz omuza
“Parkenin Sihirbazları Türkiye için omuz omuza” sloganıyla potanın yıldızları parkedeydi. Ülker Arena doldu. Gelir şehit ve gazi ailelerine bırakıldı.
Türkiye bir büyük spor organizasyonunda daha 'tek yürek' oldu. All-Star 2017 organizasyonun tüm geliri şehit ve gazilere bırakılacaktı. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu, Beşiktaşlısı ve tüm takımların taraftarları bu anlamlı organizasyon için Ülker Arena'ya koştu. "Bizi bölemezsiniz" mesajı en güçlü şekilde verildi.
EN DEĞERLİ: WRİGHT
All-Star organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135'lik skorla mağlup etmeyi bildi. Avrupa Karması ilk çeyreği 34-27, devreyi 68-61 önde geçti. 3. periyot sonunda 103-95'lik Asya Karması üstünlüğü vardı. Maçı 140- 135 Asya kazandı. Trabzonsporlu Wright 22 sayı, 9 ribaund, 8 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi.
ARDA RESİTALİ
All-Star organizasyonunda günün en büyük sürprizine Barcelonalı Arda Turan imza attı. Yarışmaları kenardan takip eden milli futbolcumuz All-Star maçının ikinci çeyreğinde 10 numaralı formasıyla sahaya girdi. Avrupa karmasında oynayan Arda Turan 1 üçlük, 2 de turnike isabetiyle 7 sayı üretti. Beşiktaşlı Stimac 2 pozisyonda Arda'yı havaya kaldırdı ancak bu destek de smaç için yeterli olmadı.
HANDE YENER KONSER VERDİ
Ünlü popçu Hande Yener, All-Star maçının devre arasında muhteşem bir konser verdi. Yener'in şarkılarına salonu dolduran binler de coşkuyla eşlik etti. Yener'in hareketli şarkılarıyla salonun coşkusu adeta tavan yaptı.
YOK BÖYLE SMAÇ
Heyecanın tavan yaptığı smaç yarışmasını Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt kazandı. Yıldız oyuncu, Jan Vesely, Osiris Eldridge, Stefan Moody ve Josh Owens'ın mücadele ettiği yarışmada son smacıyla damga vurdu. Honeycutt, jüriden 50 tam puanı alarak şampiyonluğa ulaştı. Honeycutt "Arkadaşlar korktu ama ben bu smacı lisedeyken 6 kişinin üzerinden vuruyordum" dedi.
'KAHRAMANLARIMIZA KÜÇÜK BİR ARMAĞAN'
All-Star organizasyonunda 3 sayı yarışmasını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu kazandı. Melih, ödül olarak verilen 10 bin TL'lik para ödülünü şehit ve gazi ailelerine bağışladı. Tecrübeli oyuncu "Ödülü küçük bir armağan olarak şehit ailelerine bağışlayacağım. Polisimiz, askerimiz sayesinde bu organizasyonlar var" dedi.
YETENEK YARIŞMASINI YİĞİT ARSLAN KAZANDI
Organizasyonun önemli yarışmalarından olan All-Star Leaseplan Yetenek Yarışması'nda zafer TOFAŞ'tan Yiğit Arslan'ın oldu. Finalde Kenan Sipahi'den 5 saniye daha düşük bir derece ile parkuru tamamladı.
MÜTHİŞ ŞÖLENE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Ülker Sports Arena'daki All-Star 2017 organizasyonuna ilgi büyüktü. Spor ve sanat camiasının birbirinden tanınmış simaları da salondaki yerlerini aldı. Barcelonalı futbolcu Arda Turan, yönetmen Murat Şeker, yönetmen ve oyuncu Sarp Levendoğlu, popçu Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boloğur, oyuncu Barış Falay, oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yapımcı ve oyuncu Kadir Çöpdemir, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu basketbol şölenini salonda takip ettiler.
MEHTER MARŞI SALONU COŞTURDU
Organizasyonda birçok etkinlik vardı. Mehter Marşı salonu ayağa kaldırırken, taraftarlar bayraklarla eşlik etti.
MUHTEŞEM GÖSTERİLER
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği All-Star organizasyonu nefes kesti. Yarışmaların arasında ışık ve ses gösterileri müthişti. Ülker Arena'yı dolduran basketbolseverler heyecana doydu.
'YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER'
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, organizasyona katılanlara teşekkür etti. Türkoğlu "Organizasyonda bu muhteşem atmosferin mimarı olan tüm basketbolseverlere yürekten teşekkürler" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN TÜRKOĞLU GURUR DOLU
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu organizasyonun çok iyi geçtiğini kaydetti.
Dünya Aerobik Cimnastik şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı da kısa gösterisiyle tribünlerden alkışı topladı.
EN DEĞERLİ: WRİGHT
All-Star organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135'lik skorla mağlup etmeyi bildi. Avrupa Karması ilk çeyreği 34-27, devreyi 68-61 önde geçti. 3. periyot sonunda 103-95'lik Asya Karması üstünlüğü vardı. Maçı 140- 135 Asya kazandı. Trabzonsporlu Wright 22 sayı, 9 ribaund, 8 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi.
ARDA RESİTALİ
All-Star organizasyonunda günün en büyük sürprizine Barcelonalı Arda Turan imza attı. Yarışmaları kenardan takip eden milli futbolcumuz All-Star maçının ikinci çeyreğinde 10 numaralı formasıyla sahaya girdi. Avrupa karmasında oynayan Arda Turan 1 üçlük, 2 de turnike isabetiyle 7 sayı üretti. Beşiktaşlı Stimac 2 pozisyonda Arda'yı havaya kaldırdı ancak bu destek de smaç için yeterli olmadı.
HANDE YENER KONSER VERDİ
Ünlü popçu Hande Yener, All-Star maçının devre arasında muhteşem bir konser verdi. Yener'in şarkılarına salonu dolduran binler de coşkuyla eşlik etti. Yener'in hareketli şarkılarıyla salonun coşkusu adeta tavan yaptı.
YOK BÖYLE SMAÇ
Heyecanın tavan yaptığı smaç yarışmasını Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt kazandı. Yıldız oyuncu, Jan Vesely, Osiris Eldridge, Stefan Moody ve Josh Owens'ın mücadele ettiği yarışmada son smacıyla damga vurdu. Honeycutt, jüriden 50 tam puanı alarak şampiyonluğa ulaştı. Honeycutt "Arkadaşlar korktu ama ben bu smacı lisedeyken 6 kişinin üzerinden vuruyordum" dedi.
'KAHRAMANLARIMIZA KÜÇÜK BİR ARMAĞAN'
All-Star organizasyonunda 3 sayı yarışmasını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu kazandı. Melih, ödül olarak verilen 10 bin TL'lik para ödülünü şehit ve gazi ailelerine bağışladı. Tecrübeli oyuncu "Ödülü küçük bir armağan olarak şehit ailelerine bağışlayacağım. Polisimiz, askerimiz sayesinde bu organizasyonlar var" dedi.
YETENEK YARIŞMASINI YİĞİT ARSLAN KAZANDI
Organizasyonun önemli yarışmalarından olan All-Star Leaseplan Yetenek Yarışması'nda zafer TOFAŞ'tan Yiğit Arslan'ın oldu. Finalde Kenan Sipahi'den 5 saniye daha düşük bir derece ile parkuru tamamladı.
MÜTHİŞ ŞÖLENE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Ülker Sports Arena'daki All-Star 2017 organizasyonuna ilgi büyüktü. Spor ve sanat camiasının birbirinden tanınmış simaları da salondaki yerlerini aldı. Barcelonalı futbolcu Arda Turan, yönetmen Murat Şeker, yönetmen ve oyuncu Sarp Levendoğlu, popçu Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boloğur, oyuncu Barış Falay, oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yapımcı ve oyuncu Kadir Çöpdemir, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu basketbol şölenini salonda takip ettiler.
MEHTER MARŞI SALONU COŞTURDU
Organizasyonda birçok etkinlik vardı. Mehter Marşı salonu ayağa kaldırırken, taraftarlar bayraklarla eşlik etti.
MUHTEŞEM GÖSTERİLER
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği All-Star organizasyonu nefes kesti. Yarışmaların arasında ışık ve ses gösterileri müthişti. Ülker Arena'yı dolduran basketbolseverler heyecana doydu.
'YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER'
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, organizasyona katılanlara teşekkür etti. Türkoğlu "Organizasyonda bu muhteşem atmosferin mimarı olan tüm basketbolseverlere yürekten teşekkürler" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN TÜRKOĞLU GURUR DOLU
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu organizasyonun çok iyi geçtiğini kaydetti.
Dünya Aerobik Cimnastik şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı da kısa gösterisiyle tribünlerden alkışı topladı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
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rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
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Berkay Hayırlı olsun
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 46
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Şehitler için omuz omuza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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