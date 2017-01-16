 Erdoğan’dan tebrik – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Erdoğan’dan tebrik

    Erdoğan’dan tebrik
    , 22 Yaş Altı Tekerlerli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti. Başarılarının devamını diledi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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