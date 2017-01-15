Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlar şöleni Spor Toto All-Star 2017'de üç kategoride yarışma yapıldı.



Ülker Sports Arena'da "Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" sloganıyla gerçekleştirilen Spor Toto All-Star 2017'nin ilk bölümünde sporcular Leaseplan yetenek yarışmasında mücadele etti. Bu yarışmaya Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ) ve Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor) katıldı. İlk turda Alp Karahan, Can Korkmaz ve Doğuş Özdemiroğlu elenirken, Kenan Sipahi ile Yiğit Arslan finale kaldı. Final etabında Kenan, parkuru 44 saniyede tamamlarken, 39 saniyede bunu gerçekleştiren Yiğit birinci oldu.



Dereceye giren basketbolculara ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Birinci Başkan Vekili Özden Pelister ile Leaseplan Genel Müdürü Türkay Oktay verdi.



Geçen yılın yetenek yarışmasını birinci olarak tamamlayan ve bu yıl da aynı organizasyonda yer alacağı açıklanan Fenerbahçe oyuncusu Berk Uğurlu, rahatsızlığı nedeniyle mücadeleye katılmadı.



YİNE ASYA KARMASI KAZANDI

Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 yendi.

Karşılaşmada Asya Karması'nın başantrenörlüğünü TOFAŞ'ın çalıştırıcısı Orhun Ene yaparken, Avrupa Karması'nın başında Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic sahaya çıktı.

İlk bölümde Asya Karması dışarıdan sayılar bulurken, Avrupa Karması boyalı alanda basketler üretti. Clyburn ve Cedi Osman'ın smaç basketleriyle rakibine üstünlük kuran Avrupa Karması, Clark'ın 3 sayılık basketiyle 7. dakikada 29-13 üstünlük yakaladı. Top kayıplarını azaltan Asya Karması, Wright'ın uzak mesafeden üç sayılık basketiyle farkı kapadı ve ilk çeyrek 34-27 Avrupa Karması'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. periyodunda Avrupa Karması'nda, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, oyun kurucu olarak görev aldı. Sadece maçın ikinci çeyreğinde oynayan Arda, 7 sayı üretirken, bu sayılar Wanamaker'ın istatistiklerine yansıdı. Asya Karması, Furkan Korkmaz'ın basketiyle 14. dakikada farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 40-38. Avrupa Karması, üstünlüğünü sürdürerek ilk yarıyı da 68-61 önde geçti.

Maçın ikinci yarısına Asya Karması daha iyi başladı. Theodore'nin basketiyle 28. dakikada ilk kez öne geçen (90-88) Asya Karması, McKissic'in smaç basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 99-90. Mücadelenin 3. periyodunu önde geçen taraf 103-95'lik skorla Asya Karması oldu.

Avrupa Karması, son periyotta Klobucar ile etkili oldu ve bu oyuncunun 3 sayılık basketleriyle 35. dakikada 115-115 beraberliği sağladı. Sinan Güler, aynı dakika içinde attığı basketle takımını 117-115 öne geçirdi. Ancak Wright, smaç basketleriyle skoru takımının lehine çevirdi ve Asya Karması, karşılaşmayı 140-135 kazandı.

Kasığındaki sorun nedeniyle smaç yarışmasında yer almayan Furkan Korkmaz, Asya Karması ile maça çıktı.

Avrupa Karması'nda yer alan Semih Erden ise yedekler arasında yer almasına rağmen boynundaki problem nedeniyle oynayamadı.





3 SAYIDA YİNE MELİH MAHMUTOĞLU

Organizasyonun ikinci etkinliğinde ligin etkili şutörleri, ING Bank 3 sayı yarışmasında karşı karşıya geldi. Bu yarışmada Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol) ve Vasilije Micic (TOFAŞ) yeteneklerini gösterdi.



Oyuncular, 5 ayrı noktada toplam 25 üçlük atışla birbirini geçmeye çalıştı. Geçen yılın şampiyonu Melih Mahmutoğlu, ilk finalist olurken, Sean Armand ile Vasilije Micic arasındaki rekabette final hakkını Micic elde etti.



Finalde Vasilije Micic 10 sayıda kalırken, Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla birinci oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, bu kategoride üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.



Oyunculara ödüllerini TBF İkinci Başkan Vekili Methi Bengisu, Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri ve ING Bank Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Feyza Tamer verdi.





SMAÇ YARIŞMASININ BİRİNCİSİ HONEYCUTT

MetLife smaç yarışması ile bu bölümün son organizasyonu gerçekleştirilirken Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Jan Vesely (Fenerbahçe), birincilik için mücadele verdi.



Tyler Honeycutt, Stefan Moody ve Josh Owens, finale kaldı. Final mücadelesinde Honeycutt yaptığı güzel smaçlarla birinci oldu.



Bu yarışmaya katılacağı duyurulan Furkan Korkmaz, kasığında yaşadığı sorun nedeniyle organizasyonda yer almadı.



Dereceye giren basketbolculara ödüllerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven takdim etti.



Yarışmada birinci olan sporculara on biner lira para ödülü verilirken, 3 sayı yarışmasının şampiyonu Melih Mahmutoğlu, "Biz burada bu organizasyonu yapabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde." diyerek, kazandığı 10 bin lirayı şehit ailelerine bağışladı.



Aerobik cimnastikte son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri sundu. Yarış aralarında çeşitli gösterilerle basketbolseverler keyifli anlar yaşadı.



GELİR ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE

Spor Toto All-Star 2017'de elde edilen gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilere verilecek.

Biletleri 35 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılan maça basketbolseverlerin ilgisi de büyük oldu. Salonun tamamı dolarken, tribünlerde son dönemde olduğu gibi birlik beraberlik görüntüleri oluştu. Farklı takımların formalarını giyen basketbolseverler, mücadeleyi yan yana izledi.

Karşılaşma öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇIN MVP'Sİ WRİGHT OLDU

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP), 22 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynayan Asya Karması'ndan Julian Wright oldu.

Trabzonspor Medical Park'ta forma giyen basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan verdi.

Karşılaşmada sosyal medya kullanıcıları tarafından en değerli oyuncu Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic seçildi.



ÜNLÜLERDEN BÜYÜK LİGİ

Karşılaşmaya spor ve magazin dünyasından büyük ilgi gösterildi.

Arda Turan'ın yanı sıra, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, dizi oyuncusu Barış Falay, İlker Ayrık, Sarp Levendoğlu, Merve Boluğur, şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Soner Sarıkabadayı da organizasyonu salonda takip etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Anthony Bennett da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.



SALON KIRMIZI-BEYAZ

Karşılaşma öncesinde Ülker Sports Arena'daki her koltukta Türk bayrağı yer aldı.

Maçı izleyenler ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla coşkulu anlar yaşadı. Salon kırmızı-beyaza büründü.



GÖRSEL VE IŞIK ŞOVLAR COŞTURDU

Saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 5,5 saat süren organizasyon boyunca dans gösterileri, ışık şovları ve görsel efektler gerçekleştirildi.

Etkinlikte Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın maskotu "Sam Dunk" da basketbolseverlerin beğenisine sunuldu.