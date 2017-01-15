Her şey Vatan için

Ülker Sports Arena'da bugün çok anlamlı bir organazisyon gerçekleşecek. Avrupa'nın en iyi basketbol ligi olan Türkiye, Spor Toto All-Star 2017 ile şova çıkacak. Halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmalarının gösteri maçının yanı sıra yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da güne damgasını vuracak. NTV Spor'dan yayınlanacak organizasyon saat 14.00'te başlayacak."Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" parolasıyla yapılacak All- Star'da elde edilecek gelirin tamamı şehit aileleri ve gazilere bağışlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, salonun dolmasını beklediklerini kaydedip, "Omuz omuza durduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu seneki All-Star'ın anlamı öncekilerden farklı. Elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilerimize verilecek" diye konuştu.Parkenin sihirbazları bugün Sportive formalarıyla parkeye çıkacak. All-Star 2017'de mücadele edecek olan basketbolcular, Sportive markalı formaları giyecek. Türkiye'de sporun gelişmesine yönelik birçok faaliyete destek veren Sportive, ligde de Karşıyaka, Banvit, Balıkesir, Tofaş, Gaziantep, Büyükçekmece ve Yeşilgiresun'u giydiriyor.