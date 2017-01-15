Her şey Vatan için
Avrupa’nın en iyi liginin basketbolcuları bugün Spor Toto All-Star 2017 için parkeye çıkacak. Yıldızların şovunda elde edilecek tüm gelir ise şehit aileleri ve gazilere bağışlanacak.
Ülker Sports Arena'da bugün çok anlamlı bir organazisyon gerçekleşecek. Avrupa'nın en iyi basketbol ligi olan Türkiye, Spor Toto All-Star 2017 ile şova çıkacak. Halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmalarının gösteri maçının yanı sıra yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da güne damgasını vuracak. NTV Spor'dan yayınlanacak organizasyon saat 14.00'te başlayacak.
?EN ANLAMLI ALL-STAR
"Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" parolasıyla yapılacak All- Star'da elde edilecek gelirin tamamı şehit aileleri ve gazilere bağışlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, salonun dolmasını beklediklerini kaydedip, "Omuz omuza durduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu seneki All-Star'ın anlamı öncekilerden farklı. Elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilerimize verilecek" diye konuştu.
SPORTİVE FARKI
Parkenin sihirbazları bugün Sportive formalarıyla parkeye çıkacak. All-Star 2017'de mücadele edecek olan basketbolcular, Sportive markalı formaları giyecek. Türkiye'de sporun gelişmesine yönelik birçok faaliyete destek veren Sportive, ligde de Karşıyaka, Banvit, Balıkesir, Tofaş, Gaziantep, Büyükçekmece ve Yeşilgiresun'u giydiriyor.
?EN ANLAMLI ALL-STAR
"Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" parolasıyla yapılacak All- Star'da elde edilecek gelirin tamamı şehit aileleri ve gazilere bağışlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, salonun dolmasını beklediklerini kaydedip, "Omuz omuza durduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu seneki All-Star'ın anlamı öncekilerden farklı. Elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilerimize verilecek" diye konuştu.
SPORTİVE FARKI
Parkenin sihirbazları bugün Sportive formalarıyla parkeye çıkacak. All-Star 2017'de mücadele edecek olan basketbolcular, Sportive markalı formaları giyecek. Türkiye'de sporun gelişmesine yönelik birçok faaliyete destek veren Sportive, ligde de Karşıyaka, Banvit, Balıkesir, Tofaş, Gaziantep, Büyükçekmece ve Yeşilgiresun'u giydiriyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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