Anadolu Efes, Omic'i kiraladı
Anadolu Efes, Sloven oyuncusu Alen Omic'i İspanya'nın Unicaja Malaga ekibine kiraladı.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 17 kez lacivert-beyazlı formayı giyen Omic, 2,9 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamayla mücadele etti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:44
- Ekici zirvesi!
Toplam 12
Yorum
tsli vefa verin fb ye gitsin sonra bedeva gider
- Hadi Garry
Toplam 34
Yorum
Haydar Yurtdışında maç yönetmek isteyen hakemlerin hazin sonu... GS adlı tabuta omuz vererek nereye kadar gidecek bakalım bu iş... Dünya değişiyor.
- Rodallega çıkarması
Toplam 10
Yorum
Alper ALPAGUT Milli takım kariyeri (43 maç / 8 gol) olan forvet Hugo Rodallega 'nın transferi EFSANE TRABZONSPOR 'a hayırlı olsun. Sevgi ve Saygılarımla..
Anadolu Efes, Omic'i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.