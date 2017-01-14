 İnadına İstanbul – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    İnadına İstanbul

    İnadına İstanbul

    “İnsanlık dışı kişilerin tehditlerinin olmadığı bir yer yok. Dörtlü Final, Fransa ya da Almanya’da mı oynanmalı! İstanbul’a verildi, burada yapılacak. Kazanan spor olacak”

    Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü tüm Avrupa'ya mesaj gönderdi. Türkiye'deki hain saldırıların ardından ülkemizde yaratılmaya çalışılan güvensizlik ortamına tepki gösteren ABD'li antrenör çok net ifadeler kullandı. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da düzenlenecek olmasından dolayı endişe duyduklarını ifade eden basketbolculara sert çıkan tecrübeli hoca, "İnsanlık dışı kişilerin tehditlerinin olmadığı bir yer yok. Dörtlü Final nerede oynanmalı? Fransa ya da Almanya'da mı! Dörtlü Final, İstanbul'a verildi ve burada da oynanacak. Eninde sonunda spor kazanacak" sözlerini sarfetti.

    Takımının Avrupa Ligi'ndeki performansına da değinen David Blatt, "Baskonia karşısında önemli bir galibiyet aldık. İstanbul'un ev sahipliğindeki Dörtlü Final'e kalabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu mücadelemizi kalan maçlara da en iyi şekilde yaymaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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