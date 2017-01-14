İnadına İstanbul
“İnsanlık dışı kişilerin tehditlerinin olmadığı bir yer yok. Dörtlü Final, Fransa ya da Almanya’da mı oynanmalı! İstanbul’a verildi, burada yapılacak. Kazanan spor olacak”
Takımının Avrupa Ligi'ndeki performansına da değinen David Blatt, "Baskonia karşısında önemli bir galibiyet aldık. İstanbul'un ev sahipliğindeki Dörtlü Final'e kalabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu mücadelemizi kalan maçlara da en iyi şekilde yaymaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
İnadına İstanbul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.