Fenerbahçe'den 2 yıllık imza
Fenerbahçe, ABD'li oyun kurucu Ali Muhammed'in (Bobby Dixon) sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki oyun kurucu Ali Muhammed'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna dek uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıklanan anlaşmada, "Geride bıraktığımız tarihi sezonda elde edilen büyük başarılarda önemli ay sahibi olan Ali Muhammed'e, hem bu sezon hem de ilerleyen sezonlarda sarı lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıklanan anlaşmada, "Geride bıraktığımız tarihi sezonda elde edilen büyük başarılarda önemli ay sahibi olan Ali Muhammed'e, hem bu sezon hem de ilerleyen sezonlarda sarı lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray ve F.Bahçe ilk 20'de!
Toplam 9
Yorum
Semih Ahaha BJK borçlu diye gülenler şimdi ne durumda
- Lucas’a talih kuşu
Toplam 4
Yorum
galatasaray şu dünyada en kötü yönetim galatasaray dır kabul edelim
- G.Saray ve F.Bahçe ilk 20'de!
Toplam 9
Yorum
Cenk BJK ye borç batağında diyenler listede BJK yi görebiliyormusunuz bizi geçtiğiniz tek yer borç sıralaması ahahaha
Fenerbahçe'den 2 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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