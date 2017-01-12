TBF’den Erdoğan’a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu Külliye’de kabul etti.
Hidayet Türkoğlu Başkanlığı'ndaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetimi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul yarım saat sürdü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı. Görüşme sırasında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu 15 numaralı milli takım forması ve basketbol topu hediye etti.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
TBF’den Erdoğan’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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