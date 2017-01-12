TBF’den Erdoğan’a ziyaret

Hidayet Türkoğlu Başkanlığı'ndaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetimi dün'ı makamında ziyaret etti. Ankara'daki'nde basına kapalı kabul yarım saat sürdü. Kabulde,ve diğer yetkililer de yer aldı. Görüşme sırasında'a üzerinde isminin yazılı olduğu 15 numaralı milli takım forması ve basketbol topu hediye etti.