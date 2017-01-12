 TBF’den Erdoğan’a ziyaret – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    TBF’den Erdoğan’a ziyaret

    TBF’den Erdoğan’a ziyaret

    , dün Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu Külliye’de kabul etti.

    Hidayet Türkoğlu Başkanlığı'ndaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetimi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul yarım saat sürdü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı. Görüşme sırasında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu 15 numaralı milli takım forması ve basketbol topu hediye etti.

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:36
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