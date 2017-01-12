Kaf - Kaf sonunu getiremedi
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, Fransa'da Le Mans'a 65-61 mağlup oldu.
A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 24-21 önde kapattı. Fransız ekibi soyunma odasına 39-31 önde gitti. 3. çeyrekte ekibimiz farkı kapattı son bölüme Le Mans 53-51 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son anlarında tutunamayan Pınar Karşıyaka salondan 65-61 mağlup ayrıldı. Diğer temsilcimiz Banvit de Monaco'ya Fransa'da 65-63 yenildi. F.Bahçe Kadın Takımı ise Sochio'yu evinde 77-64 mağlup etti.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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