 Kaf - Kaf sonunu getiremedi – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Kaf - Kaf sonunu getiremedi

    Kaf - Kaf sonunu getiremedi

    'nde mücadele eden , Fransa'da 'a 65-61 mağlup oldu.

    A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 24-21 önde kapattı. Fransız ekibi soyunma odasına 39-31 önde gitti. 3. çeyrekte ekibimiz farkı kapattı son bölüme 53-51 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son anlarında tutunamayan salondan 65-61 mağlup ayrıldı. Diğer temsilcimiz Banvit de Monaco'ya Fransa'da 65-63 yenildi. F.Bahçe Kadın Takımı ise Sochio'yu evinde 77-64 mağlup etti.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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