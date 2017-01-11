 'Türkiye için omuz omuza' – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    'Türkiye için omuz omuza'

    'Türkiye için omuz omuza'

    Ülker Sports Arena'da 15 Ocak'ta yapılacak All Star 2017'de parkeye çıkacak isimler belli oldu.

    'Parkenin Sihirbazları Türkiye için Omuz Omuza' parolasıyla düzenlenecek bu yılki organizasyonun tüm geliri de şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak. Yıldızların mücadelesinde Asya Karması'nı Tofaş'ın Başantrenörü Orhun Ene, Avrupa Karması'na da A.Efes'in hocası Perasovic yönetecek. Yapılan oylamaların ardından Asya Karması Theodore (Banvit), Sloukas, Bogdanovic, Udoh (F.Bahçe) ve Summers'tan (Karşıyaka) oluşurken, Avrupa'da da Cedi, Heurtel (A.Efes), Sinan (G.Saray), Clyburn (Darüşşafaka), Stimac (Beşiktaş) yer alacak. Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını hatırlatıp, "İlerleyen süreçte All Star'ı Avrupa'da yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz" diye konuştu.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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