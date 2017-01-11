 Banvit, Monaco'ya diş geçiremedi – Fotomaç – 11 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , 'ya diş geçiremedi

    Banvit, Monaco'ya diş geçiremedi

    Basketbol A Grubu 12. hafta maçında , deplasmanda Fransız ekibi 'ya 65-63 yenildi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-16 geride tamamlayan , ikinci çeyrekte farkı kapattı ve taraflar soyunma odasına 37-37 eşitlikle gitti.

    Başa baş mücadelenin sürdüğü üçüncü çeyrek, 'nun 54-52 üstünlüğüyle tamamlandı. Final periyodunda rakibini bir türlü yakalayamayan Banvit, son hücumdan sayı çıkaramayınca karşılaşmadan 65-63 mağlup ayrıldı.

    Bu sonuçla Banvit, gruptaki 3. yenilgisini yaşadı. Lider Monaco ise 11. galibiyetini aldı.

    Monaco'dan Bost, 14 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Banvit'te Vidmar ve Theodore ise 12'şer sayı üretti.


    Salon: Stade Louis II

    Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Miguel Angel (İspanya), Michele Rossi (İtalya)

    Monaco: Bost 14, Ouattara 3, Schuler 10, Sy 9, Fofana, Davies 6, Wright 8, Gladyr 8, Aboudou 2, Bryant 5

    Banvit: Theodore 12, Chappell, Muric 11, Orelik 6, Vidmar 12, Kulig 11, Tolga Geçim 5, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz 6

    1. Periyot: 20-16

    Devre: 37-37

    3. Periyot: 54-52

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit, Monaco'ya diş geçiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.