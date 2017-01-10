Potada mucize
ABD Kolej Ligi NCAA'de bitime 1 dakika 10 saniye kala 14 sayı geride olan Nevada, New Mexico'yu uzatmada 105- 104 yendi. Caroline'ın 45 sayıyla yıldızlaştığı maç, NCAA tarihindeki en büyük 8. geri dönüş oldu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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