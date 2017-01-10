 Potada mucize – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Potada mucize

    Potada mucize
    ABD Kolej Ligi 'de bitime 1 dakika 10 saniye kala 14 sayı geride olan Nevada, New Mexico'yu uzatmada 105- 104 yendi. Caroline'ın 45 sayıyla yıldızlaştığı maç, NCAA tarihindeki en büyük 8. geri dönüş oldu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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