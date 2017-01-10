Play-off aşkına
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda P.Karşıyaka, bugün deplasmanda Erman Kunter'in çalıştırdığı lider Le Mans'la 22.30'da hem zirveye ortak olmak, hem de play-off'u garantilemek için kapışacak.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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