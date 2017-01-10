 Play-off aşkına – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Play-off aşkına

    Play-off aşkına
    B Grubu'nda P.Karşıyaka, bugün deplasmanda Erman Kunter'in çalıştırdığı lider Le Mans'la 22.30'da hem zirveye ortak olmak, hem de play-off'u garantilemek için kapışacak.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:00
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