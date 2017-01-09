 Pınar Karşıyaka'ya kar engeli! – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    'ya kar engeli!

    Pınar Karşıyaka'ya kar engeli!

    Basketbol B Grubu'nda yarın deplasmanda 'la mücadele edecek , İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Fransa'ya gidemediği için müsabakanın ertelenmesini talep etti.

    Müsabaka için bugün saat 11.05'te İstanbul'dan Paris'e gitmeyi planlayan 'nın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda saat 08.00'de hareket etmesi gereken uçağı saat 10.06'da havalandı.

    Atatürk Havalimanı'ndaki hava şartları nedeniyle saat 12.48'de İstanbul'a inen yeşil-kırmızılı kafile, Paris'e gitmek için normal kalkışı saat 15.10 olan ancak 18.55'e ertelenen uçağı beklemeye başladı.

    Ancak bu uçağın da iptal olmasıyla Pınar Karşıyaka'nın Fransa'ya gitme ihtimali kalmadı.

    Bunun üzerine müsabakanın ertelenmesi için FIBA'ya başvuru yapan Pınar Karşıyaka'nın geceyi İstanbul'da geçireceği bildirildi.

    ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka yarın TSİ 22.30'da Antares Spor Salonu'da oynanacaktı.

    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:56
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