Derbi Fener’in
Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan maçta Kara Kartal’ı yıktı. Bobby Dixon, bitime 46 saniye kala skor 74-74 eşitlikle giderken bulduğu 3 sayılık isabetle maçın kaderini belirleyen isim oldu.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-76 yendi. Müsabakaya pota altında Clark ile bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan'a, Udoh, Vesely ve Bogdanovic ile karşılık veren Fenerbahçe 5. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlk periyot 21-21 berabere tamamlanırken Kartal soyunma odasına 45-39 önde gitti.
SON TOPA KADAR
İkinci yarıda bir Beşiktaş bir F. Bahçe öne geçti. Bogdanovic, Udoh, Datome ve Sloukas'ın da verdiği katkıyla 14-2'lik seri bulan F.Bahçe 29. dakikada skoru eşitledi: 58-58. Ancak son periyoda Kartal 63-60 önde girdi. Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Kanarya salondan 79-76 galip ayrıldı, 12. galibiyetine ulaştı.
SON TOPA KADAR
İkinci yarıda bir Beşiktaş bir F. Bahçe öne geçti. Bogdanovic, Udoh, Datome ve Sloukas'ın da verdiği katkıyla 14-2'lik seri bulan F.Bahçe 29. dakikada skoru eşitledi: 58-58. Ancak son periyoda Kartal 63-60 önde girdi. Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Kanarya salondan 79-76 galip ayrıldı, 12. galibiyetine ulaştı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Derbi Fener’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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