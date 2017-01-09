 Derbi Fener’in – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Derbi Fener’in

    Derbi Fener’in

    Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan maçta Kara Kartal’ı yıktı. Bobby Dixon, bitime 46 saniye kala skor 74-74 eşitlikle giderken bulduğu 3 sayılık isabetle maçın kaderini belirleyen isim oldu.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbi maçta , deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-76 yendi. Müsabakaya pota altında Clark ile bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan'a, Udoh, Vesely ve Bogdanovic ile karşılık veren Fenerbahçe 5. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlk periyot 21-21 berabere tamamlanırken Kartal soyunma odasına 45-39 önde gitti.

    SON TOPA KADAR
    İkinci yarıda bir Beşiktaş bir F. Bahçe öne geçti. Bogdanovic, Udoh, Datome ve Sloukas'ın da verdiği katkıyla 14-2'lik seri bulan F.Bahçe 29. dakikada skoru eşitledi: 58-58. Ancak son periyoda Kartal 63-60 önde girdi. Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Kanarya salondan 79-76 galip ayrıldı, 12. galibiyetine ulaştı.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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