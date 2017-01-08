Pınar Karşıyaka evinde kral

Spor Toto Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 4 maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ise üst üste 6 maçını kazandı.

İç sahada yalnızca Banvit'le oynadığı sezonun ilk maçını kaybeden yeşil kırmızılı ekip, ardından son 6 maçta Trabzonspor Medical Park'ı 74-59, Beşiktaş Sompo Japan'ı 82-77, Muratbey Uşak'ı 85-75, Yeşilgiresun Belediyespor'u 80-58, Galatasaray Odeabank'ı 78-72, seyircisiz oynanan son sınavda Best Balıkesir'i ise 80-69 yendi.



Toplam 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederek devreyi play dff hattında bitirmeyi de garantileyen Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası 8'li finallerine katılmaya da hak kazandı. Antrenör Nenad Markovic, Best Balıkesir galibiyeti sonrası, "İlk üç periyotta zorlansak da kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.



Ligde All-Star organizasyonu nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan geçirecek Pınar Karşıyaka, ikinci sırada yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise salı günü lider Le Mans'la deplasmanda zirve mücadelesi verecek.