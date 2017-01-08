Pınar Karşıyaka evinde kral
Spor Toto Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 4 maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ise üst üste 6 maçını kazandı.
Toplam 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederek devreyi play dff hattında bitirmeyi de garantileyen Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası 8'li finallerine katılmaya da hak kazandı. Antrenör Nenad Markovic, Best Balıkesir galibiyeti sonrası, "İlk üç periyotta zorlansak da kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.
Ligde All-Star organizasyonu nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan geçirecek Pınar Karşıyaka, ikinci sırada yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise salı günü lider Le Mans'la deplasmanda zirve mücadelesi verecek.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:40
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
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Yorum
kütahay mehmet bunları sezon sonunda konuşulur nazif
- Matej Mitrovic'e ödenen para konuşuluyor
Toplam 18
Yorum
trs zamanında biliç' in istediği adamdı şampiyon olduğumuz kadroyu biliç ve önder özen kurmuştu sonrasında yapılan transferler hep fasa fiso, şenol hoca iyidir ama 2 sezon takımı deplasman şampiyonu yapan deplasmanda kazanmayı öğreten biliç' e haksızlık yaptın başkan. biliç onu bunu oynatmadı derken şenol güneşin küstürdüğü topçuları sayarsak, kerim frei, olcay şahan, gökhan töre, franco (bence hala iyi bir stoper), q7 yi defalarca gereksiz oyundan alışını unutmadık..iyi adamsın şenol hoca ama inatçısın..tolga inadın yüzünden neler olduğunu unutmadık..
- Muhammet ve Sefa Gaziantep’e kiralandı
Toplam 3
Yorum
baksoy Futbolun fe ' sinden anlamayan yönetim ve kondisyoner hocamız elinizde santrafor kim var ki Muhammedi gönderiyorsunuz Allah aşkına yeter bu kadar futbolcu doğramak 3 milyon EURO ' ya al elinde 2.ligde bile oynamayacak N. DOYE ve SUNG ' a güvenip başka bir takıma kirala ayıptır , günahtır ,
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