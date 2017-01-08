Gaziantep, Uşak'ı ateşe attı
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde son iki maçını kaybederek düşüşe geçen Muratbey Uşak, evinde Gaziantep Basketbol'a da 87- 82 mağlup olarak ateş hattına iyice yaklaştı.
Muratbey Uşak'ın yeni transferi Ibekwe'nin de forma giydiği karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 33-24 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta aradaki farkı 10 sayıya çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 51-41 önde gitti. Üçüncü çeyrek de konuk takımın 67-61'un üstünlüğü ile tamamlanırken, finalde farkı eritmeye çalışan Ege temsilcisinin çabaları yenilgiyi önleyemedi. Gaziantep Basketbol'da Denmon 26 ve Jefferson 23 sayı ile takımını galibiyete taşıdı. Muratbey Uşak'ta ise Auguste'un 18 ve Vasiliauskas'ın 16 sayısı yeterli olmadı.
SALON: Şehit Ömer Halisdemir
HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx) , Kaan Büyükçil (xxx) , Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx)
MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 18, Ali Berent (x), Berkay (x) 4, Harrison (xxx) 15, Freimanis (xxx) 13, Vasiliauskas (xxx) 16, Görkem (x), Hakan (x), İbekwe (x) 2, Mckissic (xxx) 14
GAZİANTEP BASKETBOL: Emre (x), Rautins (x) 3, Altan (xx) 6, Alper (x) 4, Denmon (xxx) 26, Ruzic (x) , Berke (x), Balazic (xxx) 12, Cherry (xxx) 13, Haislip (xx), Erden (x), Jefferson (xxx) 23.
1. PERİYOT: 24-33
İLK YARI: 41-51
3. PERİYOT: 61-67
5 FAUL: (38.31) Rautins (Gaziantep Basketbol)
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:16
- G.Saray’a hayır
Toplam 15
Yorum
kk o zaman senin isini bir baston da gorur
- Medjani yuvaya dönüyor
Toplam 5
Yorum
TS60 Buda gelirse çok fazla defans oyuncumuz olacak, 1-2 stoper i kiralık ya da satarak elden çıkarmalıyız.
- Vitor Hugo hazır, Ahmet Çalık beklemede
Toplam 9
Yorum
metinn zaten isi anlasaniz sinan ekici takasini dusnurdunuz elimzide sinan ayarin adam var iken hala selcuk ayarinda olabilecek hatta daha genci ve iyisini elimziden kacirdik birde olmaz dedik diye böburleniyrosun ekici gelir takir takirda oynardi sinan nerede ilk yarinin ortalarindan beri yook nerede sakatmiiis pööööh
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