Fenerbahçe Beşiktaş'ı deplasmanda yıktı

Fenerbahçe Ülker bu galibiyetle Spor Toto Basketbol Ligi'nin 14. haftası sonunda liderliğe yükseldi. Zirvenin iki iddialı ekibinin karşılaşmasında Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri doldururken, takımlarına da büyük destek verdi. Mücadeleye iki takım da oldukça istekli başladı. Başa baş giden ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta da dengeli mücadele devam etti. Beşiktaş Sompo Japan'da Stimac, Fenerbahçe Ülker'de de Bogdanovic ilk yarıda oyuna ağırlığını koyan isimler oldu. Bu periyodun son bölümünde hücumda daha az hata yapan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 45-39 önde gitti.



İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı ve farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Ancak savunmada toparlanan Fenerbahçe tekrar oyuna ortak oldu. Üçüncü periyodu Beşiktaş 63-60 önde tamamladı. Son periyotta iki takım da savunmaya ağırlık verdi. Hücumda daha az hata yapan Fenerbahçe maçı 79-76 kazandı.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı 3 bin 200 kişilik Beşiktaş Akatlar Arena'nın tribünlerini tamamen doldurdu.

Tribünleri siyah-beyazlı bayraklar ve pankartlarla donatan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca lehine de tezahürat yaptı.

Bogdanovic, ligde 10 maç sonra forma giydi

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 10 maç aradan sonra forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın, THY Avrupa Ligi'nde 26 Ekim'de Zalgiris Kaunas ile oynadığı maçta sağ ayak bileğinden sakatlık geçiren Sırp basketbolcu, hafta içinde bu organizasyonda EA7 Emporio Armani Milan ile yapılan müsabakayla parkelere dönmüştü.

Bogdanovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 3. haftada Yeşilgiresun Belediyespor ile yapılan maçta görev almıştı.